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東証グロ－ス指数は大幅反落、新興市場に投資資金向かわず
*16:42JST 東証グロ－ス指数は大幅反落、新興市場に投資資金向かわず
東証グロース市場指数 896.03 -25.26／出来高 4億3200万株／売買代金 1953億円東証グロース市場250指数 696.37 -20.94／出来高 1億9194万株／売買代金 1606億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅反落。値下がり銘柄数は419、値上がり銘柄数は136、変わらずは32。
前日22日の米株式市場でダウ平均は続伸。対イラン協議進展による戦争終了への期待にダウは終日堅調に推移した。一方、ナスダックは金利先高観やスペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）の下落が重しとなり、主要指数は高安まちまちで終了した。
今日のグロ－ス市場は取引開始後の売り買い一巡後は売り優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は2.40％安となった。昨日の東証グロース市場指数が2.8％の大幅反発となったことから、戻り待ちの売りが出やすかった。また、昨日の米株式市場で主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.0％上昇したことから、今日の東京市場では引き続き東証プライムの人工知能（AI）や半導体関連株の一角に投資家の関心が向かったこともあり、新興市場には投資資金が流れにくかった。一方、日経平均が昨日まで8日続伸となり、連日で最高値を更新する一方で東証グロース市場の出遅れ感が強まっており、昨日に続き新興市場には出遅れ修正狙いの買いがはいることが期待された。また、昨日の東証グロース市場指数が下値の堅い展開で2.8％の大幅反発となったことから、目先の下値は確認したとの見方もあったが、積極的な買いにはつながらず、今日の新興市場は終日、売り優勢の展開だった。
個別では、自社株買い発表で前日買われた反動安となったエネチェンジ＜4169＞、前日ストップ高の反動安となったテラドローン＜278A＞、75日線に上値を阻まれたKudan＜4425＞、25日線や75日線が上値抵抗線となったアーキテクツSJ＜6085＞が下げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やパワーエックス＜485A＞が下落。値下がり率上位には、アストロスケール＜186A＞、QPSHD＜464A＞などが顔を出した。
一方、中期経営計画を発表し29年3月期営業利益18億円目標（26年3月期3.54億円）としたヌーラボ＜5033＞、引き続きフィックスターズ＜3687＞との資本提携が手掛かりとなったシンカ＜149A＞、株主優待制度の拡充発表が引き続き好感されたデジタリフト＜9244＞、法律関連出版の第一法規・文書業務支援AIサービスのFRAIMと業務提携したと発表したGVATECH＜298A＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やBUYSELL＜7685＞が上昇。値上がり率上位には、サクシード＜9256＞、ベルトラ＜7048＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9256|サクシード | 3740| 700| 23.03|
2| 149A|シンカ | 1000| 150| 17.65|
3| 7048|ベルトラ | 197| 26| 15.20|
4| 4265|ＩＧＳ | 380| 37| 10.79|
5| 6597|ＨＰＣシス | 5160| 480| 10.26|
6| 6573|ＣＲＡＶＩＡ | 23| 2| 9.52|
7| 5033|ヌーラボ | 882| 72| 8.89|
8| 298A|ＧＶＡＴＥＣＨ | 331| 19| 6.09|
9| 281A|インフォメティス | 637| 36| 5.99|
10| 325A|ＴＥＮＴＩＡＬ | 4200| 220| 5.53|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6085|アキテクツＳＪ | 306| -59| -16.16|
2| 278A|テラドローン | 7990| -1430| -15.18|
3| 4169|エネチェンジ | 165| -25| -13.16|
4| 186A|アストロスケール | 1150| -170| -12.88|
5| 464A|ＱＰＳＨＤ | 2011| -266| -11.68|
6| 402A|アクセルスペース | 540| -68| -11.18|
7| 4055|ティアンドエスＧ | 1915| -230| -10.72|
8| 3905|データセク | 4520| -510| -10.14|
9| 4425|Ｋｕｄａｎ | 1980| -215| -9.79|
10| 462A|ファンディーノ | 233| -24| -9.34|《SK》
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