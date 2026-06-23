*15:46JST 新興市場銘柄ダイジェスト:ニフティライフが反発、GVATECHが続伸

＜4262＞ ニフティライフ 1320 +15

反発。22日の取引終了後に、連結子会社GiRAFFE＆Co.がAI広告・AI検索時代に向けたデータ基盤最適化コンサルティング「テクニカルAIO」の提供を開始すると発表、好材料視されている。同サービスはGiRAFFE&Co.の大規模サイト向けテクニカルSEOの知見と、同社が長年培ってきたDFO(データフィード最適化)の知見を融合し、企業ごとの課題に応じて、AI広告・AI検索・SEOに共通して活用できるデータ基盤の整備方針を、診断・設計・改善を通じて共同で構築していくものである。

＜4934＞ Pアンチエイジ 584 -10

反落。22日の取引終了後に、26年7月期の株主優待品を発表し、好材料視されている。毎年7月末日現在の株主名簿に記載または記録された、同社株式100株(1単元)以上を保有している株主を対象に、同社の「プレミアアンチエイジング公式通販サイト」で利用できる 4,700ポイント(4,700円相当)及び送料同社負担クーポンを贈呈する。より多くの選択肢の中から、自由に好きな商品を選べるよう、贈呈するポイントを500ポイント増額するとしている。

＜4583＞ カイオム 66 -2

もみ合い。ヒト化DLK-1抗体・FGFR4阻害剤併用に関する日本における特許査定を発表した。同特許は、臨床開発中のCBA-1205を含むヒトDLK-1を標的としたヒト化モノクローナル抗体と、肝細胞がんの治療薬として開発されているFGFR4阻害剤との併用に関するもの。出願内容には、CBA-1205と FGFR4の働きを抑える阻害剤との併用により、肝がんゼノグラフトモデル(Hep3B)において強い腫瘍増殖抑制及び腫瘍縮小効果を発揮することを示唆するデータが含まれている。

＜298A＞ GVATECH 331 +19

続伸。会社の設立後に提出が必要な社会保険手続きの書類を、ユーザー自身がオンラインで作成できる「GVA 労務書類」をリリースしたしたことを発表した。法人登記の支援サービス「GVA 法人登記」で培ったノウハウを活かし、社会保険という新たな領域にも支援の幅を拡大することで、会社設立期に必要な手続きを包括的にサポートしていくとしている。また、本日、第一法規・FRAIMと弁護士向け裁判書類作成の領域で業務提携を開始することも発表し、好材料視されている。

＜4429＞ リックソフト 709 +1

横ばい。シンガポールInformation Officer Pte. Ltd.の発行済株式39%を取得する。今回の株式取得はアトラシアン事業をはじめとするグローバル展開を加速させる重要な足掛かりとなる。シンガポールと米国に事業基盤を持つIO SGの株式を取得することで、両社の知見、顧客基盤およびサービス提供体制を相互に活用し、近年高まりを見せる顧客の海外案件ニーズに対応する体制を強化し、成長著しいアジア太平洋地域における事業基盤を拡充し、グローバル市場でのビジネス拡大を図る。

＜4397＞ チームスピリット 363 +6

続伸。生成AIによるシフト自動作成ソリューション「TeamSpirit AIシフトエージェント」の提供を26年8月末に開始すると発表したが、株価に対する反応は限定的となっている。同サービスは多様化する働き方によって複雑さを増すシフト管理業務の負担を軽減し、27年以降の施行を目指して検討されている改正労働基準法に伴う労務コンプライアンス強化(時間外労働の上限規制・14日以上の連続勤務禁止、法定休日の事前特定等)にシステムレベルで支援する次世代のAI労務管理ソリューションである。《YY》