*15:42JST 6月23日本国債市場：債券先物は127円59銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年9月限

寄付127円50銭 高値127円73銭 安値127円46銭 引け127円59銭

2年 1.401％

5年 1.900％

10年 2.655％

20年 3.551％



23日の債券先物9月限は127円50銭で取引を開始し、127円59銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は4.19％、10年債は4.48％、30年債は4.94％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.93％、英国債は4.81％、オーストラリア10年債は4.77％、NZ10年債は4.41％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI速報値(6月) 予想51.5 前回51.6

・17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI速報値(6月) 予想49.3 前回49.7

・22:45 米・製造業PMI速報値(6月) 予想54.6 前回55.1

・22:45 米・サービス業PMI速報値(6月) 予想51.0 前回50.7

・世界経済フォーラム(WEF)夏季ダボス会議(25日まで)



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