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出来高変化率ランキング（14時台）～フジクラ、菊池製作などがランクイン

2026年6月23日 15:17

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記事提供元：フィスコ

*15:17JST 出来高変化率ランキング（14時台）～フジクラ、菊池製作などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月23日　14:12　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3444＞ 菊池製作　　　　　 2237500 　221110.28　 284.34% 0.2061%
＜6659＞ メディアリンク　　　35196700 　231528.22　 274.86% 0.2641%
＜3907＞ シリコンスタシオ　　599100 　77405.26　 251.88% -0.045%
＜2962＞ テクニスコ　　　　　1075800 　175642.58　 238.26% 0.1984%
＜5803＞ フジクラ　　　　　　130853300 　149026068.7　 237.16% 0.0509%
＜133A＞ GX超短米　　　　　776274 　111428.643　 233.66% -0.0009%
＜1488＞ iFJリート　　　　197097 　86326.842　 192.78% 0.0005%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　60565 　35127.823　 187.11% -0.0074%
＜1305＞ iFTPX年1　　　556770 　812418.332　 178.75% -0.0152%
＜1569＞ TPX－1倍　　　　407540 　75972.022　 168.94% 0.0136%
＜7048＞ ベルトラ　　　　　　3391000 　130413.36　 165.74% 0.2456%
＜1921＞ 巴コーポ　　　　　　113800 　44120.02　 161.28% 0.0149%
＜4088＞ エア・ウォーター　　3048600 　2046099.8　 159.95% 0.0641%
＜8291＞ 日産東HD　　　　　1480200 　193409.78　 152.41% -0.0205%
＜7844＞ マーベラス　　　　　490400 　51742.56　 147.56% -0.0297%
＜6994＞ 指月電　　　　　　　1659400 　680645.3　 133.64% 0.125%
＜6433＞ ヒーハイスト　　　　893300 　305457.92　 131.74% -0.138%
＜3817＞ SRAHD　　　　　79900 　97894.9　 130.42% -0.0248%
＜6092＞ エンバイオHD　　　83600 　17364.2　 129.62% -0.0375%
＜6317＞ 北川鉄　　　　　　　84800 　44553.38　 128.01% 0.0636%
<2525> NZAM225　　　15532 　275732.086　 126.65% -0.0182%
<3131> シンデンハイテ　　　55500 　55732.8　 124.41% -0.0493%
<2693> YKT　　　　　　　1171800 　123035.66　 123.96% 0.0222%
<2841> iFナス100H　　263423 　153929.016　 121.59% -0.0176%
<1623> NF鉄鋼非　　　　　33330 　810637.796　 116.48% -0.1301%
<435A> iF日配ロテ　　　　288928 　225398.519　 115.01% -0.0131%
<6864> エヌエフHD　　　　254800 　190227.48　 110.45% -0.0122%
<6217> 津田駒　　　　　　　1356500 　494823.54　 108.86% -0.1896%
<6613> QDレーザ　　　　　8871500 　9929044.78　 106.32% -0.0215%
<5834> SBIリーシンク　　164700 　164761.34　 93.59% 0.055%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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