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出来高変化率ランキング（14時台）～フジクラ、菊池製作などがランクイン
*15:17JST 出来高変化率ランキング（14時台）～フジクラ、菊池製作などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月23日 14:12 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3444＞ 菊池製作 2237500 221110.28 284.34% 0.2061%
＜6659＞ メディアリンク 35196700 231528.22 274.86% 0.2641%
＜3907＞ シリコンスタシオ 599100 77405.26 251.88% -0.045%
＜2962＞ テクニスコ 1075800 175642.58 238.26% 0.1984%
＜5803＞ フジクラ 130853300 149026068.7 237.16% 0.0509%
＜133A＞ GX超短米 776274 111428.643 233.66% -0.0009%
＜1488＞ iFJリート 197097 86326.842 192.78% 0.0005%
＜2634＞ NFSP500ヘ 60565 35127.823 187.11% -0.0074%
＜1305＞ iFTPX年1 556770 812418.332 178.75% -0.0152%
＜1569＞ TPX－1倍 407540 75972.022 168.94% 0.0136%
＜7048＞ ベルトラ 3391000 130413.36 165.74% 0.2456%
＜1921＞ 巴コーポ 113800 44120.02 161.28% 0.0149%
＜4088＞ エア・ウォーター 3048600 2046099.8 159.95% 0.0641%
＜8291＞ 日産東HD 1480200 193409.78 152.41% -0.0205%
＜7844＞ マーベラス 490400 51742.56 147.56% -0.0297%
＜6994＞ 指月電 1659400 680645.3 133.64% 0.125%
＜6433＞ ヒーハイスト 893300 305457.92 131.74% -0.138%
＜3817＞ SRAHD 79900 97894.9 130.42% -0.0248%
＜6092＞ エンバイオHD 83600 17364.2 129.62% -0.0375%
＜6317＞ 北川鉄 84800 44553.38 128.01% 0.0636%
<2525> NZAM225 15532 275732.086 126.65% -0.0182%
<3131> シンデンハイテ 55500 55732.8 124.41% -0.0493%
<2693> YKT 1171800 123035.66 123.96% 0.0222%
<2841> iFナス100H 263423 153929.016 121.59% -0.0176%
<1623> NF鉄鋼非 33330 810637.796 116.48% -0.1301%
<435A> iF日配ロテ 288928 225398.519 115.01% -0.0131%
<6864> エヌエフHD 254800 190227.48 110.45% -0.0122%
<6217> 津田駒 1356500 494823.54 108.86% -0.1896%
<6613> QDレーザ 8871500 9929044.78 106.32% -0.0215%
<5834> SBIリーシンク 164700 164761.34 93.59% 0.055%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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