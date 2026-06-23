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出来高変化率ランキング（13時台）～メディアリンク、ベルトラなどがランクイン

2026年6月23日 14:04

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記事提供元：フィスコ

*14:04JST 出来高変化率ランキング（13時台）～メディアリンク、ベルトラなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[6月23日　13:20　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3444＞ 菊池製作　　　　　 　1989400 　221110.28　 273.70% 0.1604%
＜6659＞ メディアリンク　　 　31412400 　231528.22　 264.32% 0.3396%
＜3907＞ シリコンスタシオ　 　555600 　77405.26　 244.40% -0.032%
＜133A＞ GX超短米　　　　 　734663 　111428.643　 227.49% -0.0009%
＜5803＞ フジクラ　　　　　 　116814900 　149026068.7　 225.02% 0.0732%
＜2962＞ テクニスコ　　　　 　942100 　175642.58　 223.71% 0.2207%
＜1488＞ iFJリート　　　 　189371 　86326.842　 187.92% 0.0021%
＜2634＞ NFSP500ヘ　 　60392 　35127.823　 186.76% -0.0048%
＜1305＞ iFTPX年1　　 　548320 　812418.332　 176.86% -0.0111%
＜1569＞ TPX－1倍　　　 　406080 　75972.022　 168.49% 0.0105%
＜1921＞ 巴コーポ　　　　　 　106000 　44120.02　 152.32% 0.0101%
＜4088＞ エア・ウォーター　 　2797000 　2046099.8　 149.20% 0.0597%
＜8291＞ 日産東HD　　　　 　1439600 　193409.78　 149.12% -0.0274%
＜7048＞ ベルトラ　　　　　 　2591700 　130413.36　 130.60% 0.076%
＜6433＞ ヒーハイスト　　　 　869900 　305457.92　 128.68% -0.1387%
＜6994＞ 指月電　　　　　　 　1553200 　680645.3　 125.61% 0.1227%
＜2525＞ NZAM225　　 　15322 　275732.086　 124.99% -0.0163%
＜2841＞ iFナス100H　 　263110 　153929.016　 121.44% -0.013%
＜3131＞ シンデンハイテ　　 　53300 　55732.8　 119.36% -0.0397%
＜3817＞ SRAHD　　　　 　72100 　97894.9　 117.80% -0.018%
<6092> エンバイオHD　　 　74100 　17364.2　 114.92% -0.0291%
<2693> YKT　　　　　　 　1071400 　123035.66　 113.44% 0.0417%
<1623> NF鉄鋼非　　　　 　31722 　810637.796　 110.86% -0.1205%
<6317> 北川鉄　　　　　　 　72800 　44553.38　 108.99% 0.066%
<435A> iF日配ロテ　　　 　261821 　225398.519　 103.07% -0.0079%
<6613> QDレーザ　　　　 　8415900 　9929044.78　 100.43% -0.0205%
<6217> 津田駒　　　　　　 　1224100 　494823.54　 97.47% -0.1648%
<6864> エヌエフHD　　　 　223100 　190227.48　 95.07% -0.0078%
<3925> DS　　　　　　　 　106000 　48205.88　 90.87% 0.0017%
<5834> SBIリーシンク　 　153900 　164761.34　 85.68% 0.0622%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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