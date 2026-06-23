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出来高変化率ランキング（13時台）～メディアリンク、ベルトラなどがランクイン
*14:04JST 出来高変化率ランキング（13時台）～メディアリンク、ベルトラなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月23日 13:20 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜3444＞ 菊池製作 1989400 221110.28 273.70% 0.1604%
＜6659＞ メディアリンク 31412400 231528.22 264.32% 0.3396%
＜3907＞ シリコンスタシオ 555600 77405.26 244.40% -0.032%
＜133A＞ GX超短米 734663 111428.643 227.49% -0.0009%
＜5803＞ フジクラ 116814900 149026068.7 225.02% 0.0732%
＜2962＞ テクニスコ 942100 175642.58 223.71% 0.2207%
＜1488＞ iFJリート 189371 86326.842 187.92% 0.0021%
＜2634＞ NFSP500ヘ 60392 35127.823 186.76% -0.0048%
＜1305＞ iFTPX年1 548320 812418.332 176.86% -0.0111%
＜1569＞ TPX－1倍 406080 75972.022 168.49% 0.0105%
＜1921＞ 巴コーポ 106000 44120.02 152.32% 0.0101%
＜4088＞ エア・ウォーター 2797000 2046099.8 149.20% 0.0597%
＜8291＞ 日産東HD 1439600 193409.78 149.12% -0.0274%
＜7048＞ ベルトラ 2591700 130413.36 130.60% 0.076%
＜6433＞ ヒーハイスト 869900 305457.92 128.68% -0.1387%
＜6994＞ 指月電 1553200 680645.3 125.61% 0.1227%
＜2525＞ NZAM225 15322 275732.086 124.99% -0.0163%
＜2841＞ iFナス100H 263110 153929.016 121.44% -0.013%
＜3131＞ シンデンハイテ 53300 55732.8 119.36% -0.0397%
＜3817＞ SRAHD 72100 97894.9 117.80% -0.018%
<6092> エンバイオHD 74100 17364.2 114.92% -0.0291%
<2693> YKT 1071400 123035.66 113.44% 0.0417%
<1623> NF鉄鋼非 31722 810637.796 110.86% -0.1205%
<6317> 北川鉄 72800 44553.38 108.99% 0.066%
<435A> iF日配ロテ 261821 225398.519 103.07% -0.0079%
<6613> QDレーザ 8415900 9929044.78 100.43% -0.0205%
<6217> 津田駒 1224100 494823.54 97.47% -0.1648%
<6864> エヌエフHD 223100 190227.48 95.07% -0.0078%
<3925> DS 106000 48205.88 90.87% 0.0017%
<5834> SBIリーシンク 153900 164761.34 85.68% 0.0622%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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