*13:08JST トーカイ---リハビリデイサービス事業を展開する出光興産子会社QLCプロデュースを完全子会社化

トーカイ＜9729＞は22日、出光興産＜5019＞の子会社でリハビリデイサービス事業などを展開するQLCプロデュース（本社：東京都品川区）の全株式を取得し、子会社化すると発表した。

株式取得の相手先は出光興産＜5019＞である。取得株式数は5,000株（議決権5,000個）で、取得価額は29.10億円である。異動前の所有割合は0.0％、取得後は100.0％となる。株式譲渡実行日は2026年07月31日（予定）である。

同社は医療・介護分野を中心に幅広く事業を展開しており、高齢化進展を背景に介護用品レンタルおよびリハビリデイサービスなどの在宅高齢者向けサービスを成長分野と位置付けている。今回の取得により、リハビリデイサービス事業は全国206店舗（FC運営158店舗含む）規模へ拡大し、年間売上高は約32億円規模となる。

QLCプロデュースは「レッツ倶楽部」「ブリッジライフ」を中心に全国169店舗を展開し、介護現場向けシステム「ACE」など業務効率化・収益力向上に資するソリューションも提供している。

今後は施設運営ノウハウやシステム開発力の共有、介護用品レンタル事業との連携を通じ、在宅高齢者向けサービスの強化を図る。《KT》