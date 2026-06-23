後場の日経平均は957円安でスタート、古河電工や三井金属などが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;71396.41;-957.55TOPIX;4049.11;-45.94



[後場寄り付き概況] 後場の日経平均は前日比957.55円安の71396.41円と、前引け（71711.67円）から下げ幅を拡大してスタート。ランチタイム中の日経225先物は71560円-71870円のレンジで下落。ドル・円は1ドル＝161.50-60円と午前9時頃とほぼ同水準。アジア市況は上海総合指数が上値が重く0.3％ほど下落している一方、香港ハンセン指数は小幅高で始まった後に下げに転じ1.1％ほど下落している。後場の東京市場は前引けに比べやや売りが先行して始まった。日経平均は昨日までの8日続伸で8100円を超す上げとなっており、利益確定売りが出やすくなっている。一方、日経平均が昨日まで急騰した後ということもあり、今日の下げは健全なスピード調整の範囲内との見方もある。

セクターでは、情報・通信業、非鉄金属、金属製品が下落率上位となっている一方、陸運業、倉庫運輸関連、水産・農林業が上昇率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、古河電工＜5801＞、三井金属＜5706＞、ソフトバンクG＜9984＞、キオクシアHD＜285A＞、JX金属＜5016＞、KOKUSAI＜6525＞、レーザーテック＜6920＞、味の素＜2802＞、川崎重＜7012＞、住友電工＜5802＞が下落。一方、フジクラ＜5803＞、Fスターズ＜3687＞、ダイキン＜6367＞、アドバンテスト＜6857＞、東京海上＜8766＞、三菱電＜6503＞、ファーストリテ＜9983＞、信越化＜4063＞、リクルートHD＜6098＞が上昇している。《CS》