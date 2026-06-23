*12:35JST 日経平均は9日ぶり反落、ソフトバンクGが1銘柄で約453円分押し下げ

23日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり70銘柄、値下がり154銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は反落。642.29円安の71711.67円（出来高概算11億1213万株）で前場の取引を終えている。

前日22日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は148.01ドル高の51712.71ドル、ナスダックは351.33ポイント安の26166.60で取引を終了した。対イラン協議進展による戦争終了への期待にダウは終日堅調に推移した。一方、ナスダックは金利先高観やスペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）の下落が重しとなり、主要指数は高安まちまちで終了した。

米株式市場の動向を横目に、23日の日経平均は50.41円高の72404.37円と続伸して取引を開始した。寄り付き後はやや買いが先行したものの、ナスダック安や金利先高観が重荷となり、即座に売り優勢に転じた。前日まで上昇していた半導体関連や電子部品株の一角に利益確定売りが広がり、指数を押し下げた。前場中盤にかけて下げ幅を拡大し、71700円台で前場の取引を終了した。

個別では、アドバンテス＜6857＞、フジクラ＜5803＞、ダイキン＜6367＞、KDDI＜9433＞、信越化＜4063＞、大塚HD＜4578＞、東京海上＜8766＞、キッコマン＜2801＞、コナミG＜9766＞、日東電＜6988＞、リクルートHD＜6098＞、コマツ＜6301＞、バンナムHD＜7832＞、エムスリー＜2413＞、塩野義＜4507＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、キオクシアHD＜285A＞、村田製＜6981＞、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、レーザーテク<6920>、味の素<2802>、イビデン<4062>、古河電<5801>、住友電<5802>、テルモ<4543>、三井金属<5706>、TDK<6762>、荏原<6361>などの銘柄が下落。

業種別では、倉庫・運輸関連業、陸運業、水産・農林業などが上昇した一方で、情報・通信業、鉄鋼、非鉄金属などが下落した。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約453円押し下げた。同2位はキオクシアHD＜285A＞となり、村田製＜6981＞、ファナック＜6954＞、レーザーテック<6920>、味の素<2802>、古河電工<5801>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約152円押し上げた。同2位はフジクラ＜5803＞となり、ダイキン＜6367＞、KDDI＜9433＞、信越化＜4063＞、大塚HD＜4578＞、東京海上＜8766＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 71711.67(-642.29)

値上がり銘柄数 70(寄与度+340.34)

値下がり銘柄数 154(寄与度-982.63)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 32800 630 152.06

＜5803＞ フジクラ 6650 489 98.35

＜6367＞ ダイキン工業 24325 420 14.08

＜9433＞ KDDI 2659 23.5 9.45

＜4063＞ 信越化 7344 37 6.20

＜4578＞ 大塚HD 10785 175 5.87

＜8766＞ 東京海上HD 7400 102 5.13

＜9766＞ コナミG 17855 150 5.03

＜2801＞ キッコーマン 1586 25.5 4.27

＜6988＞ 日東電工 3186 19 3.18

＜6301＞ 小松製作所 6633 82 2.75

＜7832＞ バンナムHD 3670 26 2.61

＜4507＞ 塩野義製薬 2833 21 2.11

＜2413＞ エムスリー 1729.5 23.5 1.89

<6503> 三菱電機 6237 54 1.81

<4502> 武田薬品工業 5020 45 1.51

<2282> 日本ハム 5958 79 1.32

<4021> 日産化学 8389 39 1.31

<6479> ミネベアミツミ 5093 39 1.31

<2269> 明治HD 3675 97 1.30



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 6680 -564 -453.75

＜285A＞ キオクシアHD 103200 -5500 -129.06

＜6981＞ 村田製作所 11660 -590 -47.47

＜6954＞ ファナック 7770 -190 -31.85

<6920> レーザーテック 55180 -2310 -30.97

<2802> 味の素 5833 -327 -21.92

<5801> 古河電気工業 52390 -5610 -18.81

＜8035＞ 東エレク 77630 -170 -17.10

<5802> 住友電気工業 13005 -495 -16.59

<4062> イビデン 26220 -205 -13.74

<4543> テルモ 2193.5 -51 -13.68

<5706> 三井金属鉱業 48940 -3990 -13.38

<6762> TDK 4043 -20 -10.06

<6361> 荏原製作所 6570 -205 -6.87

<6506> 安川電機 7457 -198 -6.64

<9735> セコム 6468 -89 -5.97

<6273> SMC 72780 -1460 -4.89

<4503> アステラス製薬 2148 -29 -4.86

<7011> 三菱重工業 3776 -133 -4.46

<8697> JPX 2089 -66 -4.42《CS》