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フォーバル 岡山市のクラウドサービス導入支援業務を受託
記事提供元：フィスコ
*11:37JST フォーバル---岡山市のクラウドサービス導入支援業務を受託
フォーバル＜8275＞は22日、岡山県岡山市より「クラウドサービス導入支援業務」を受託したと発表した。
本事業を通じて、岡山市内の中小企業が自社に適したクラウドサービスを選定し、導入後の定着や継続的な改善活動を自走できる体制の構築を支援する。
岡山市は民営事業所数約3万2,000事業所、従業者数約35万人を有し、いずれも県内の4割超を占める中核的な経済エリアである。一方で、人手不足やコスト上昇、消費者ニーズの多様化を背景に、中小企業では生産性向上や業務効率化に向けたデジタル活用の重要性が高まっているものの、人材や予算面の制約から効果的なデジタル化に取り組めない企業も少なくない。
本業務では、専門家が企業の現状分析や課題整理を行い、クラウドサービスの選定から導入、定着までを伴走支援する。
支援対象は岡山市内に本社または主要事業所を有する中小企業30社で、事業説明会やクラウド活用セミナー、ワークショップの開催に加え、2026年9月から2027年2月までの約半年間にわたる個別伴走支援を実施する。また、ロードマップ策定支援や成果発表会も行う予定だ。
同社は本業務を通じて、岡山市内中小企業の業務効率化を後押しするとともに、支援終了後も企業自らが継続的な改善活動を進められる体制づくりを支援する。《KT》
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