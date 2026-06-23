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サインポスト 女性向け低用量ピル費用補助制度を導入
記事提供元：フィスコ
*11:21JST サインポスト---女性向け低用量ピル費用補助制度を導入
サインポスト＜3996＞は18日、女性活躍推進と健康経営の取り組みの一環として、全女性社員を対象にオンラインで低用量ピルを処方できるサービスを導入し、処方にかかる費用を補助する福利厚生制度を開始したと発表した。
制度導入の背景には、社内で実施したダイバーシティと健康に関する調査結果がある。
調査では、月経に伴う体調不良やPMS(月経前症候群)によって、日常生活や業務に不安や困りごとを抱える女性社員が一定数存在することが明らかとなった。こうした健康課題に対し、より利用しやすい医療環境を整備することで、社員が安心して働ける職場環境の構築を目指す。
また、同社は女性社員の活躍支援にとどまらず、全社員が女性特有の健康課題について正しい知識を持ち、相互理解を深めながら支え合える職場づくりを進める方針を示した。
社員の成長支援と個々人の権利・価値観の尊重を企業理念およびサステナビリティ推進の基本方針に掲げており、今回の施策はダイバーシティ推進と健康経営の両面から社員を支える取り組みの一つと位置付けられる。《KT》
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