*09:51JST ZETA---SynaBizがハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」を導入

ZETA＜6031＞は、SynaBizが運営するインターネット卸・仕入れモール「NETSEA」にハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」が導入されたと発表した。「NETSEA」はメーカー・問屋・卸売会社などのサプライヤーと、小売店やネットショップ、輸出業者などのバイヤーをつなぐ日本最大級のBtoB ECプラットフォームであり、年間流通総額は約80億円規模に達している。

今回の導入により、商品詳細ページにおいて商品名や商品説明から生成された関連タグの表示が可能となり、バイヤーは閲覧商品を起点に類似カテゴリや用途の商品を横断的に探索しやすくなり、仕入れ候補の比較・検討を効率的に行えるようになる。さらに、従来の検索では見つけにくかった商品との接点も生まれ、新たな仕入れ商材の発見や選定時間の短縮に寄与する。

また、ハッシュタグから遷移した商品一覧ページでは、「カテゴリ」「サプライヤー」「卸価格帯」などの条件で絞り込みが可能となり、ハッシュタグによる直感的な商品探索と発注判断に直結する絞り込みを両立し、効率的な商品選定と仕入れ業務の最適化を実現する。

同社は既に同サイトにおいてEC商品検索エンジン「ZETA SEARCH」やレコメンドエンジン「ZETA RECOMMEND」を提供しており、今回の「ZETA HASHTAG」との連携により、各製品の連携によってCXや回遊率の向上をサポートしている。《KT》