*09:48JST ADワークスグループ---系統用蓄電所事業で第7号・第8号用地取得契約を締結

ADワークスグループ＜2982＞は22日、子会社であるエー・ディー・ワークスが系統用蓄電所開発用地として第7号（佐賀県伊万里市）および第8号（栃木県日光市）の取得契約を締結したと発表した。

第7号は、出力約2MW、容量約8MWh、稼働開始は2027年5月を予定する。第8号は、出力約2MW、容量約8MWh、稼働開始は2027年9月を予定する。両案件とも系統接続手続きおよび開発工事を経て稼働に至る計画である。

エー・ディー・ワークスは2025年に系統用蓄電所事業へ参入し、高圧蓄電所の開発を中心に事業展開している。今回の取得により累計開発用地は8か所となり、2026年中に累計10か所確保という目標に対し進捗が進んだ。既に累計6か所を取得し、うち1か所は竣工済みで卸電力市場および需給調整市場で運用を開始している。こうした案件取得実績やパートナー連携による取得力の強化が寄与し、新たな案件取得力の強化につながっている。

同事業は再生可能エネルギー普及を支える調整インフラとして位置付けられ、成長が期待されている。今後も蓄電所の運用開始と実績蓄積を通じ、中長期の成長事業として展開を進める。《KT》