*09:46JST ADワークスグループ---不動産クラウドファンディング事業開始に向けた許認可変更の本申請を実施

ADワークスグループ＜2982＞は22日、子会社で収益不動産事業を担うエー・ディー・ワークスが、不動産特定共同事業法に基づく電子取引業務に係る許認可変更の本申請を実施したと発表した。

同申請は金融庁および国土交通省との事前相談を経たものであり、不動産クラウドファンディングサービス提供開始に向けた許認可手続きの最終段階と位置付けている。今後は所定の審査を経て許認可変更が認められ次第、インターネットを通じた投資募集や契約手続き等を行う新サービスの提供を開始する。

エー・ディー・ワークスはこれまで、不動産特定共同事業法に基づく不動産小口化商品や一棟収益不動産、オフィス区分商品など多様な不動産投資商品を展開してきた実績を有する。中でも不動産小口化商品「ARISTO」は累計運用総額500.00億円超に達しており、投資家ニーズに応じた商品提供を進めてきた。

同社は「良質な収益不動産を厳選し、投資商品化」「物件価値向上から出口まで見据えた運用」「透明性の高い運営体制」をサービスの強みとしている。これまで蓄積した収益不動産に関する知見やノウハウを活用することで、不動産クラウドファンディング領域においても信頼性の高いサービス提供を目指す。

また、事業戦略上の意義として、BtoC事業の拡大に向けた具体施策の一つであり、少額から投資可能な商品提供を通じて個人投資家層との接点拡大を図るものとしている。将来的には許認可をさらに拡張し、自己資本に過度に依存しない資本効率の高い事業モデルの構築を目指す。《KT》