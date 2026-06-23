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個別銘柄戦略: オーケストラやトーヨーカネツに注目
記事提供元：フィスコ
*09:18JST 個別銘柄戦略: オーケストラやトーヨーカネツに注目
昨日22日の米株式市場でNYダウは148.01ドル高の51,712.71ドル、ナスダック総合指数は351.33pt安の26,166.60pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比275円高の73,135円。為替は1ドル＝161.50-60円。今日の東京市場では、26年12月期配当予想を上方修正し東京証券取引所上場10周年記念配当も発表したオーケストラ＜6533＞、発行済株式数の5.8％上限の自社株買いを発表したトーヨーカネツ＜6369＞、UAE・ドバイに事業展開を加速させる目的で子会社を設立すると発表したKLab＜3656＞、中期経営計画を発表し31年3月期営業利益200億円目標（26年3月期154億円）としたモリタHD＜6455＞、AIエージェント「Legal Brain（リーガルブレイン）エージェント」のアップグレードと25年度司法試験予備試験の論文式試験で500点満点中375点を獲得したことを発表した弁護士コム＜6027＞、「ながさきIT CAMP」への参加を通じ地方IT人材のリスキリングとキャリアチェンジを支援していると発表したニーズウェル＜3992＞、東証スタンダードでは、 中期経営計画を発表し29年3月期純利益1.84億円目標（26年3月期1.06億円）としたピーバン＜3559＞、AI開発のコーピーと業務提携AI活用・開発について協業する将来的な資本提携の可能性を視野に入れた業務提携を開始すると発表したトライアイズ＜4840＞、パッケージ印刷から製袋まで一貫して手掛ける東和グラビヤ印刷を子会社化すると発表したのむら産業＜7131＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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