*09:08JST HPCシステムズ、AIRMAN◆今日のフィスコ注目銘柄◆

HPCシステムズ＜6597＞



トランプ米大統領は量子コンピューターの開発推進に向け2つの大統領令に署名したと報じられている。官民一体で2028年の実用化を目指し、中国に対抗すると伝えられている。富士通＜6702＞やNEC＜6701＞の主力大型株のほか、同社など中小型の関連銘柄へは個人主体の資金が集中しやすいだろう。株価は6月5日に7500円まで買われた後は調整が続いていたこともあり、25日線を支持線としたリバウンド機運が強まりやすい。



AIRMAN＜6364＞

5月11日に付けた2265円をピークに急落し、その後は5月18日の1591円と6月2日の1586円とのダブルボトム形成を経て、リバウンドを強めている。6月半ばに上値抵抗の25日線を突破すると、前週末には75日・200日線を突破した。昨日は買い一巡後に利食いに押される形になったが、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。5月高値と2月高値（2270円）とのダブルトップ水準の突破を試す展開へ。《CS》