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「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1065円高の73135円
*09:00JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1065円高の73135円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル161.58円換算）で、みずほFG＜8316＞、東京エレク＜8031＞、三菱電機＜6503＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1065円高の73135円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は148.01ドル高の51712.71ドル、ナスダックは351.33ポイント安の26166.60で取引を終了した。対イラン協議進展を好感し、寄り付き後、まちまち。戦争終了への期待にダウは終日堅調に推移したものの、ナスダックは金利先高観やスペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）の下落が重しとなり、続落となった。終盤にかけてダウは失速し、まちまちで終了。
22日のニューヨーク外為市場でドル・円は161円93銭まで上昇後、161円08銭まで反落し、161円60銭で引けた。米イラン協議の進展もインフレ懸念が根強く、年内の連邦準備制度理事会（FRB）利上げ織り込むドル買いが強まった。その後、2024年来の円安水準から片山財務相が米財務省関係者とオンライン協議したとの報道などで、円安是正介入警戒感が強まり円の買戻しが加速。ユーロ・ドルは1.1462ドルから1.1419ドルまで下落し、1.1429ドルで引けた。
NY原油先物8月限は大幅反落（NYMEX原油8月限終値：74.09 ↓3.60）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比－3.60ドル（－4.63％）の74.09ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（22日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
2801 (KIKOY) キッコーマン 21.60 1745 184.5 1
1.82
9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.80 2715 192
7.61
5802 (SMTOY) 住友電気工業 89.13 14402 902
6.68
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4980 275
5.84
「ADR下落率上位5銘柄」（22日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6594 (NJDCY) 日本電産 3.55 2294 -465 -1
6.85
8802 (MITEY) 住友不動産 10.00 3232 -311 -
8.78
5020 (JXHLY) ENEOS 14.95 1208 -43.5 -
3.48
6752 (PCRHY) ソニー 19.51 3152 -31 -
0.97
■そのたADR（22日）
7203 (TM.N) アイシン精機 13.98 -0.02 2259 1
6
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.67 0.04 6197 -1
6
8035 (TOELY) 住友商事 40.31 -0.40 6513 2
4
6758 (SONY.N) TDK 25.41 1.03 4106 4
3
9432 (NTTYY) KDDI 16.29 -0.54 2632 -3.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.86 0.02 924 -6.
7
6501 (HTHIY) 日立製作所 30.20 0.09 4880 1
6
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 22.23 -1.18 7184 -6
0
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -8.00 4980 27
5
4063 (SHECY) 信越化学工業 22.77 -0.60 7358 5
1
8001 (ITOCY) 丸紅 304.62 -3.24 4922
9
8316 (SMFG.N) みずほFG 10.15 -0.15 8200 15
7
8031 (MITSY) 東京エレク 246.91 1.42 79791 199
1
6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 0.00 11311 26
1
4568 (DSNKY) 第一三共 15.76 -1.16 2547 12.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.21 -0.48 2330 -9.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.43 -0.15 923 -924.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 27.50 -0.60 1481 2.
5
7267 (HMC.N) スズキ 47.57 -0.89 1922 1
1
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.44 -0.43 5959 -
9
6902 (DNZOY) ファナック 24.68 0.92 7976 1
6
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.26 -0.18 7517 -
5
4661 (OLCLY) オリエンランド 14.35 0.13 2319 -3.
5
8411 (MFG.N) オリックス 40.36 0.21 6521 3
6
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.81 0.00 23930 2
5
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.47 -0.16 4999 2
4
7741 (HOCPY) キヤノン 26.64 -0.54 4304 2
4
6503 (MIELY) 三菱電機 77.64 1.75 6273 9
0
6981 (MRAAY) 日東電工 19.72 -0.16 3186 1
9
7751 (CAJPY) 任天堂 10.74 -0.27 6941 -5
9
6273 (SMCAY) SMC 23.10 0.33 74650 41
0
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.00 -0.30 323 5.
7
6146 (DSCSY) ディスコ 55.40 0.40 89515 103
5
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.55 -0.49 1866 -10.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 28.54 0.07 4611
2
6702 (FJTSY) 富士通 19.65 -0.83 3175 -1
3
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.60 -0.10 3425 -1
0
6178 (JPPHY) 日本郵政 13.85 0.00 2238 10.
5
8002 (MARUY) 三井物産 587.75 -1.29 4748
9
6723 (RNECY) ルネサス 15.76 1.26 5093 5
2
6954 (FANUY) 京セラ 22.68 -0.54 3665 -
7
8725 (MSADY) 第一生命HD 22.97 0.27 1856 21.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 24.70 -0.85 3991
4
6301 (KMTUY) 小松製作所 40.99 -0.67 6623 7
2
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.40 -0.22 3361 -
3
6594 (NJDCY) 日本電産 3.55 -0.70 2294 -46
5
6857 (ATEYY) シスメックス 8.53 -0.09 1378 -11.
5
4543 (TRUMY) テルモ 13.89 -0.11 2244 -0.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.30 0.07 1664 3
8
（時価総額上位50位、1ドル161.58円換
算）《AN》
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