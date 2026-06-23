*08:58JST 6/23

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（72353.96、+1103.90）

・NYダウは上昇（51712.71、+148.01）

・SOX指数は上昇（14634.72、+292.94）

・シカゴ日経225先物は上昇（73135、+275）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（26166.60、-351.33）

・米長期金利は上昇

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・6月製造業PMI

・6月サービス業PMI

・6月総合PMI

・消費者物価のコア指標(日本銀行)

・LiNKXが東証グロースに新規上場

・6月米国製造業PMI速報値

・6月米国サービス業PMI速報値

・6月米国総合PMI速報値

・5月ユーロ圏新車販売台数

・6月ユーロ圏製造業PMI速報値

・6月ユーロ圏サービス業PMI速報値

・6月ユーロ圏総合PMI速報値

・6月英国製造業PMI速報値

・6月英国サービス業PMI速報値

・6月英国総合PMI速報値

・6月インド製造業PMI速報

・6月インドサービス業PMI速報

・6月インド総合PMI速報

・6月ドイツ製造業PMI速報値

・6月ドイツサービス業PMI速報値

・6月ドイツ総合PMI速報値

・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)

・世界経済フォーラム(WEF)夏季ダボス会議(25日まで)

・英国・欧州連合(EU)離脱巡る国民投票から10年《YY》