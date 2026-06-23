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6/23の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:58JST 6/23
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（72353.96、+1103.90）
・NYダウは上昇（51712.71、+148.01）
・SOX指数は上昇（14634.72、+292.94）
・シカゴ日経225先物は上昇（73135、+275）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（26166.60、-351.33）
・米長期金利は上昇
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・6月製造業PMI
・6月サービス業PMI
・6月総合PMI
・消費者物価のコア指標(日本銀行)
・LiNKXが東証グロースに新規上場
・6月米国製造業PMI速報値
・6月米国サービス業PMI速報値
・6月米国総合PMI速報値
・5月ユーロ圏新車販売台数
・6月ユーロ圏製造業PMI速報値
・6月ユーロ圏サービス業PMI速報値
・6月ユーロ圏総合PMI速報値
・6月英国製造業PMI速報値
・6月英国サービス業PMI速報値
・6月英国総合PMI速報値
・6月インド製造業PMI速報
・6月インドサービス業PMI速報
・6月インド総合PMI速報
・6月ドイツ製造業PMI速報値
・6月ドイツサービス業PMI速報値
・6月ドイツ総合PMI速報値
・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)
・世界経済フォーラム(WEF)夏季ダボス会議(25日まで)
・英国・欧州連合(EU)離脱巡る国民投票から10年《YY》
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