*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2テクノフレックス、パワーエックス、サクシードなど

銘柄名<コード>22日終値⇒前日比

クオンツ総研ホールディングス＜9552＞ 978 -70

自社株買い好感などで直近大幅高の反動も。

東京電力HD＜9501＞ 477.5 -36.5

資本提携交渉は5陣営が軸と伝わる。

メイコー＜6787＞ 37050 -2850

40000円超レベルでは戻り売り圧力も強まる。

京王電鉄＜9008＞ 723.6 -24.3

先週末は大引けにかけて大幅高も。

日揮HD＜1963＞ 2618 -99

原油価格の下落などマイナス視も。

太陽誘電＜6976＞ 17550 -1765

直近ではSMBC日興証券が投資判断を格下げ。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 2016 -59

中計発表も買い材料につながらず。

菊池製作所＜3444＞ 1072 +150

フィジカルAI関連のスタンダード銘柄軒並み急騰。

サツドラホールディングス＜3544＞ 963 +150

MBOに伴うTOB価格1220円にサヤ寄せ。

シリコンスタジオ＜3907＞ 999 +150

フィジカルAI関連の一角として買い。

津田駒＜6217＞ 1413 +300

フィジカルAI関連として買われる。

ツインバード＜6897＞ 471 +80

ジャパネットHDがTOB実施方針と発表。

倉元製作所＜5216＞ 177 +50

ペロブスカイト太陽電池事業に関する投資枠組み協定書を締結。

ヒーハイスト＜6433＞ 1441 +300

フィジカルAI関連の中心銘柄の一角とも位置付けられ。

JMACS＜5817＞ 1261 +212

フジクラ効果が波及する格好。

アイサンテクノロジー＜4667＞ 2104 +240

先週末の決算発表を受けて買い安心感強まる。

北川精機＜6327＞ 6190 +1000

業績・配当予想を上方修正。

ワシントンホテル＜4691＞ 3035 +501

アパHDの買い増しが明らかになる。

テクノフレックス＜3449＞ 10540 +1500

好決算発表後は上値追い続く。

アピリッツ＜4174＞ 728 +79

調整一巡感からのリバウンドへ。

テクノホライゾン<6629> 1141 +150

フィジカルAI関連の一角として物色。

有機合成薬品工業<4531> 411 -12

半導体材料の中小型株が大きく上昇で。

パワーエックス<485A> 2200 +400

海外市場向け大型蓄電システムを初受注。

GVATECH<298A> 312 +6

データ/AI活用企業であるブレインパッドが

法務オートメーション「OLGA」を導入。上値は重い。

HANATOUR<6561> 791 -127

中国の日本行き団体旅行に再開の動きと報じられ

前週末一時ストップ高。22日は売り先行。

Aiロボティクス<247A> 760 +7

前週末に25日線回復し底入れ感広がる。

イメージ情<3803> 515 -39

25日線に上値を阻まれる。

アイズ<5242> 849 +21

金融業界のプラットフォーム「ファクログ」のリード件数が

M＆A後9カ月で約4.5倍に成長。

プロジェクトホールディングス<9246> 1000 -100

18日急騰後の手仕舞い売り続く。

サクシード<9256> 3040 +500

前週末まで2日連続ストップ高の買い人気継続。

中村超硬<6166> 582 -25

75日線上抜けず先高期待萎む。

シンカ<149A> 850 +150

フィックスターズ<3687>と資本提携。《CS》