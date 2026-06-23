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前日に動いた銘柄 part2テクノフレックス、パワーエックス、サクシードなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2テクノフレックス、パワーエックス、サクシードなど
銘柄名<コード>22日終値⇒前日比
クオンツ総研ホールディングス＜9552＞ 978 -70
自社株買い好感などで直近大幅高の反動も。
東京電力HD＜9501＞ 477.5 -36.5
資本提携交渉は5陣営が軸と伝わる。
メイコー＜6787＞ 37050 -2850
40000円超レベルでは戻り売り圧力も強まる。
京王電鉄＜9008＞ 723.6 -24.3
先週末は大引けにかけて大幅高も。
日揮HD＜1963＞ 2618 -99
原油価格の下落などマイナス視も。
太陽誘電＜6976＞ 17550 -1765
直近ではSMBC日興証券が投資判断を格下げ。
東洋エンジニアリング＜6330＞ 2016 -59
中計発表も買い材料につながらず。
菊池製作所＜3444＞ 1072 +150
フィジカルAI関連のスタンダード銘柄軒並み急騰。
サツドラホールディングス＜3544＞ 963 +150
MBOに伴うTOB価格1220円にサヤ寄せ。
シリコンスタジオ＜3907＞ 999 +150
フィジカルAI関連の一角として買い。
津田駒＜6217＞ 1413 +300
フィジカルAI関連として買われる。
ツインバード＜6897＞ 471 +80
ジャパネットHDがTOB実施方針と発表。
倉元製作所＜5216＞ 177 +50
ペロブスカイト太陽電池事業に関する投資枠組み協定書を締結。
ヒーハイスト＜6433＞ 1441 +300
フィジカルAI関連の中心銘柄の一角とも位置付けられ。
JMACS＜5817＞ 1261 +212
フジクラ効果が波及する格好。
アイサンテクノロジー＜4667＞ 2104 +240
先週末の決算発表を受けて買い安心感強まる。
北川精機＜6327＞ 6190 +1000
業績・配当予想を上方修正。
ワシントンホテル＜4691＞ 3035 +501
アパHDの買い増しが明らかになる。
テクノフレックス＜3449＞ 10540 +1500
好決算発表後は上値追い続く。
アピリッツ＜4174＞ 728 +79
調整一巡感からのリバウンドへ。
テクノホライゾン<6629> 1141 +150
フィジカルAI関連の一角として物色。
有機合成薬品工業<4531> 411 -12
半導体材料の中小型株が大きく上昇で。
パワーエックス<485A> 2200 +400
海外市場向け大型蓄電システムを初受注。
GVATECH<298A> 312 +6
データ/AI活用企業であるブレインパッドが
法務オートメーション「OLGA」を導入。上値は重い。
HANATOUR<6561> 791 -127
中国の日本行き団体旅行に再開の動きと報じられ
前週末一時ストップ高。22日は売り先行。
Aiロボティクス<247A> 760 +7
前週末に25日線回復し底入れ感広がる。
イメージ情<3803> 515 -39
25日線に上値を阻まれる。
アイズ<5242> 849 +21
金融業界のプラットフォーム「ファクログ」のリード件数が
M＆A後9カ月で約4.5倍に成長。
プロジェクトホールディングス<9246> 1000 -100
18日急騰後の手仕舞い売り続く。
サクシード<9256> 3040 +500
前週末まで2日連続ストップ高の買い人気継続。
中村超硬<6166> 582 -25
75日線上抜けず先高期待萎む。
シンカ<149A> 850 +150
フィックスターズ<3687>と資本提携。《CS》
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