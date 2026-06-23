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前日に動いた銘柄 part1 TOPPAN、フジクラ、GMOインターネットグループなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 TOPPAN、フジクラ、GMOインターネットグループなど
銘柄名<コード>22日終値⇒前日比
アドウェイズ＜2489＞ 302 +16
系統用蓄電池事業へ参入。
ヨコオ＜6800＞ 6350 +300
半導体検査関連事業の生産能力増強に約76億円投資。
VRAIN＜135A＞ 4510 +505
ダイハツ工業とAI外観検査技術に関する特許を共同出願。
エイチエムコム＜265A＞ 619 +35
対話型AIエージェント「Terry2」による
次世代問い合わせ業務自動化PoC（概念実証）開始。
エネチェンジ＜4169＞ 190 +28
発行済株式数の9.3％上限の自社株買い発表。
デジタリフト＜9244＞ 1118 +98
株主優待制度を拡充。
フジクラ＜5803＞ 6161 +1000
想定以上の大幅上方修正を買い材料視する動きが続く。
J．フロント リテイリング＜3086＞ 2905 +398.5
3Dインベストメントが大株主に浮上。
GMOインターネットグループ＜9449＞ 3542 +542
高水準の自社株買い発表で需給改善期待。
フィックスターズ＜3687＞ 2835 +315
先週末に大幅安の反動も強まる。
ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞ 8710 +940
フィジカルAI関連の中心銘柄は一斉高。
ネットプロHD＜7383＞ 380 +42
野村證券では新規に買い推奨。
JX金属＜5016＞ 5335 +588
先週末にはJPモルガン証券がカバレッジ再開。
GSユアサ＜6674＞ 7517 +501
ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き上げ。
日本マイクロニクス＜6871＞ 16760 +1330
半導体関連株高の流れが続き。
日本トムソン＜6480＞ 2580 +350
FA関連株高で。
ラサ工業＜4022＞ 2445 +202
地合いの改善受けて高いボラティリティから値幅取りの動きも。
TOTO＜5332＞ 9315 +925
半導体部材に800億円投資などと伝わる。
安川電機＜6506＞ 7655 +527
あらためてフィジカルAI関連に関心が向かい。
荒川化学工業＜4968＞ 2389 +206
PBR水準割安なAI関連株として物色。
古河電気工業<5801> 58000 +4640
フジクラが連日のストップ高となっており。
ミネベアミツミ<6479> 5054 +426
FA関連企業の一角として関連株高の流れに。
日東紡績<3110> 20680 +1180
好地合いの中でAI・半導体関連には買い優勢。
ジャパンマテリアル<6055> 2632 +178
半導体関連の中小型株が強い動きで。
三井金属<5706> 52930 +4110
フジクラの連日の急騰でAI関連買われる。
大同特殊鋼<5471> 2906 +282.5
SMBC日興証券では投資判断を格上げ。
ファナック<6954> 7960 +487
フィジカルAIへの官民投資報道受けて関連銘柄買われる。
KOA<6999> 3070 +140
3000円レベルの節目も突破で上値妙味。
東京計器<7721> 6840 +510
SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。
TOPPAN<7911> 5031 +516
半導体分野へのシフト企業としてTOTOの上昇も刺激。
テスホールディングス<5074> 1054 +116
国策銘柄の一角としてリバウンドが続く。
三櫻工業<6584> 1112 +77
データセンター関連として関心続く。
扶桑化学工業<4368> 4895 +305
AI関連として半導体材料の一角が上昇。《CS》
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