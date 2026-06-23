*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 TOPPAN、フジクラ、GMOインターネットグループなど

銘柄名<コード>22日終値⇒前日比

アドウェイズ＜2489＞ 302 +16

系統用蓄電池事業へ参入。

ヨコオ＜6800＞ 6350 +300

半導体検査関連事業の生産能力増強に約76億円投資。

VRAIN＜135A＞ 4510 +505

ダイハツ工業とAI外観検査技術に関する特許を共同出願。

エイチエムコム＜265A＞ 619 +35

対話型AIエージェント「Terry2」による

次世代問い合わせ業務自動化PoC（概念実証）開始。

エネチェンジ＜4169＞ 190 +28

発行済株式数の9.3％上限の自社株買い発表。

デジタリフト＜9244＞ 1118 +98

株主優待制度を拡充。

フジクラ＜5803＞ 6161 +1000

想定以上の大幅上方修正を買い材料視する動きが続く。

J．フロント リテイリング＜3086＞ 2905 +398.5

3Dインベストメントが大株主に浮上。

GMOインターネットグループ＜9449＞ 3542 +542

高水準の自社株買い発表で需給改善期待。

フィックスターズ＜3687＞ 2835 +315

先週末に大幅安の反動も強まる。

ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞ 8710 +940

フィジカルAI関連の中心銘柄は一斉高。

ネットプロHD＜7383＞ 380 +42

野村證券では新規に買い推奨。

JX金属＜5016＞ 5335 +588

先週末にはJPモルガン証券がカバレッジ再開。

GSユアサ＜6674＞ 7517 +501

ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き上げ。

日本マイクロニクス＜6871＞ 16760 +1330

半導体関連株高の流れが続き。

日本トムソン＜6480＞ 2580 +350

FA関連株高で。

ラサ工業＜4022＞ 2445 +202

地合いの改善受けて高いボラティリティから値幅取りの動きも。

TOTO＜5332＞ 9315 +925

半導体部材に800億円投資などと伝わる。

安川電機＜6506＞ 7655 +527

あらためてフィジカルAI関連に関心が向かい。

荒川化学工業＜4968＞ 2389 +206

PBR水準割安なAI関連株として物色。

古河電気工業<5801> 58000 +4640

フジクラが連日のストップ高となっており。

ミネベアミツミ<6479> 5054 +426

FA関連企業の一角として関連株高の流れに。

日東紡績<3110> 20680 +1180

好地合いの中でAI・半導体関連には買い優勢。

ジャパンマテリアル<6055> 2632 +178

半導体関連の中小型株が強い動きで。

三井金属<5706> 52930 +4110

フジクラの連日の急騰でAI関連買われる。

大同特殊鋼<5471> 2906 +282.5

SMBC日興証券では投資判断を格上げ。

ファナック<6954> 7960 +487

フィジカルAIへの官民投資報道受けて関連銘柄買われる。

KOA<6999> 3070 +140

3000円レベルの節目も突破で上値妙味。

東京計器<7721> 6840 +510

SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。

TOPPAN<7911> 5031 +516

半導体分野へのシフト企業としてTOTOの上昇も刺激。

テスホールディングス<5074> 1054 +116

国策銘柄の一角としてリバウンドが続く。

三櫻工業<6584> 1112 +77

データセンター関連として関心続く。

扶桑化学工業<4368> 4895 +305

AI関連として半導体材料の一角が上昇。《CS》