リックソフト、シンガポール企業株39%取得、海外案件対応を強化

■社名をRicksoft Singaporeへ、今期業績影響は軽微

リックソフト<4429>(東証グロース)は6月22日、シンガポールのInformation Officer Pte.Ltd.の発行済株式39%を取得すると発表した。取得先は社名を「Ricksoft Singapore Pte.Ltd.」に変更する予定である。

対象会社は2010年設立の戦略的ITコンサルティング・テクノロジーアドバイザリーファームで、シンガポールと米国を拠点に、アトラシアン製品の導入、カスタマイズ、クラウド移行を中核としたITコンサルティングを提供している。米国のInformation Officer LLCは、同取引に伴い対象会社の100%子会社となる予定である。

同社は、アトラシアン事業をはじめとするグローバル展開を加速させる足掛かりと位置付ける。シンガポールと米国に事業基盤を持つ対象会社の知見、顧客基盤、サービス提供体制を活用し、顧客の海外案件ニーズに対応する。今期連結業績への影響は軽微と見込む。今後は海外案件の受注拡大と提携効果が焦点となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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