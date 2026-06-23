Orchestra、期末配当を30円に増額、優待含む総合利回り10.6%を提示

■普通配当25円と記念配当5円、200株以上・1年以上保有でデジタルギフト1万5000円分

Orchestra Holdings<6533>(東証プライム)は6月22日、2026年12月期の期末配当予想の修正と、株主優待制度の今後の実施を発表した。期末配当は従来予想の1株13円から30円へ引き上げる。

内訳は普通配当25円、東京証券取引所上場10周年の記念配当5円である。実施は2027年3月開催予定の定時株主総会で承認可決されることが条件となる。株主優待は毎年12月末を基準日とし、200株以上を1年以上継続保有する株主に年1回デジタルギフト1万5000円分を贈呈する。

同社は2016年9月の東証上場以降、継続的かつ安定的な株主還元を経営課題の一つとしてきた。今回の増配と優待継続により、2026年6月1日の終値995円を基準にした配当利回りは3.0%、優待を含めた総合利回りは10.6%としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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