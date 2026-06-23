弁護士ドットコム、法務AIをアップグレード、予備試験論文式で最上位合格水準

■「Legal Brain エージェント」を6月29日提供開始

弁護士ドットコム<6027>(東証プライム)は6月22日、企業法務担当者・弁護士向けAIエージェント「Legal Brain エージェント」をアップグレードし、6月29日から提供を開始すると発表した。

同サービスは、日本の法令、判例、ガイドライン、法律専門書籍などのリーガルデータを自社データベースに統合し、論点整理、リサーチ、分析、メールや資料の草案作成までを支援する統合型・法務AIエージェントである。先行利用者の声として、調査や書面作成時間の短縮事例も示した。

同日、同社は「Legal Brain エージェント」が2025年度司法試験予備試験の論文式試験で500点満点中375点を獲得し、伊藤塾を運営する法学館の採点・評価で「最上位合格水準」とされたことも公表した。全10科目で汎用AIモデルを上回ったとしている。今後は法務AIの実利用拡大と有料顧客化の進捗が注目される。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・〖株式市場特集〗銀行株に金利上昇メリット、メガバンク３行の資金利益上振れに期待（2026/6/15）

・〖マーケットセンサー〗６月末株式分割銘柄は「セット材料」で選別へ（2026/6/13）

・〖株式市場特集〗６月末株式分割２９銘柄に権利取り妙味、増配・上方修正・自己株買いのセット銘柄を選別（2026/6/8）

・サッカー特需の本命を探る、放映・用品・クラブ株に広がる物色候補（2026/6/6）

