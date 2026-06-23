トーヨーカネツ、上限20億円の自己株式取得を決定、発行済み株式の5.8%

■90万株を上限に市場買付け、資本政策の機動性を高める

トーヨーカネツ<6369>(東証プライム)は6月22日、自己株式取得に係る事項を決定したと発表した。取得理由は、機動的な資本政策の遂行である。

取得対象は同社普通株式で、取得し得る株式総数は90万株を上限とする。これは自己株式を除く発行済株式総数に対する割合で5.8%に相当する。取得価額の総額は20億円を上限とし、取得期間は2026年7月1日から9月18日まで。取得方法は取引一任契約に基づく市場買付けである。

5月31日時点の発行済株式総数は1604万6148株、自己株式を除く発行済株式総数は1558万4894株、自己株式数は46万1254株だった。今回の取得上限は比較的大きく、資本効率改善や1株当たり価値の向上に関わる開示として材料視されやすい。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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