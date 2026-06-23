永大産業、広島営業所を譲渡、固定資産売却益4億4000万円を計上予定

■27年3月期第3四半期に特別利益、業績予想には織り込み済み

永大産業<7822>(東証スタンダード)は6月22日、固定資産の譲渡と特別利益の計上を発表した。経営資源の有効活用と資産効率の向上を図るため、広島営業所を譲渡する。

譲渡資産は広島市西区草津港二丁目6-66に所在する広島営業所で、土地面積は1659.60平方メートル、建物延床面積は1261.88平方メートル。譲渡益は4億4000万円を見込む。譲渡契約締結日は2026年6月23日、物件引渡日は2026年12月25日の予定である。

同社は、譲渡益4億4000万円を2027年3月期第3四半期会計期間に固定資産売却益として特別利益に計上する予定としている。広島営業所とショールームの業務は同じ広島市内へ移転し、2026年11月から移転先で開始する予定。業績への影響は2026年5月13日開示の2027年3月期連結業績予想に織り込み済みで、現時点で業績予想の修正はない。今後は資産効率改善と本業収益の回復が焦点となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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