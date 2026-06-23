UNIVA・OakHD、ユニヴァ・ペイキャストを子会社化、キャッシュレス決済を新たな成長軸に

■加盟店5万8000店、インバウンド決済や越境決済の強みを取り込む

UNIVA・Oakホールディングス<3113>(東証スタンダード)は6月22日、株式会社ユニヴァ・ペイキャストの株式を取得し、子会社化することを発表した。親会社であるUNIVA CAPITAL Holdings Limitedが保有する全株式2,027株、議決権比率93.32%を取得する。取得価額は4億8540万3663円で、契約締結日は6月30日、株式取得実行日は7月1日の予定だ。

ユニヴァ・ペイキャストは、キャッシュレス決済ビジネスを展開するフィンテック企業である。取引件数は約2700万件、年間決済額は約2000億円に上る。2025年12月期は決算期変更に伴う9カ月決算ながら、オンライン・オフライン決済契約の純増数が約1万3000件となり、加盟店数は前期比128.9%の5万8000店に拡大した。AlipayやWeChat Payなど中国向け越境決済、訪日外国人向けQRコード決済に強みを持つ。

同社グループは第2次中期経営計画で「25・2・60」を掲げ、事業拡大と深掘りを進めている。今回の子会社化により、ユニヴァ・ジャイロンのデジタルマーケティング事業、UNIVA証券の成長支援事業との連携を図る。決済データを活用した顧客分析、加盟店向け金融サービス、OwlPay Japanとのグローバル決済展開も視野に入れる。今期連結業績への影響は精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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