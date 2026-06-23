ジャパンエレベーター、自己株式取得を決定、報酬株式への充当も予定

■4万2000株・9000万円を上限、7月1日から7日まで市場買付け

ジャパンエレベーターサービスホールディングス<6544>(東証プライム)は6月22日、自己株式取得に係る事項を決議したと発表した。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策遂行を目的とする。

取得対象は普通株式で、取得し得る株式総数は4万2000株を上限とする。自己株式を除く発行済株式総数に対する割合は0.02%。取得価額の総額は9000万円を上限とし、取得期間は2026年7月1日から7月7日まで。東京証券取引所における市場買付けで実施する。

同社は、同日公表した譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に今回取得する自己株式を充当する予定としている。取得規模は大きくないものの、株式報酬制度と資本政策を組み合わせた開示であり、株式需給とガバナンスの両面から確認される内容である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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