カイオム、DLK-1抗体とFGFR4阻害剤併用で国内特許査定

■CBA-1205の知財基盤を強化、26年12月期業績への影響はなし

カイオム・バイオサイエンス<4583>(東証グロース)は6月22日、ヒト化DLK-1抗体とFGFR4阻害剤の併用に関する特許出願について、日本で特許査定を受けたと発表した。

特許は、DLK-1を発現するがんを対象に、ヒト化抗DLK-1モノクローナル抗体であるCBA-1205を含むヒトDLK-1結合分子とFGFR4阻害剤の併用に関するもの。肝がん由来細胞株を移植したモデルで、腫瘍増殖抑制効果に加え、腫瘍縮小が示唆されている。

同社は、同特許によりCBA-1205に関する知財基盤が強化され、開発やライセンス活動を有利に進めることが可能になるとしている。米国、欧州、中国でも特許出願中である。なお、2026年12月期業績への影響はないとしている。今後は国内第1相試験の進展とライセンス活動が注目される。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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