メディアリンクス、5G活用の放送長距離伝送実証に成功、大阪―東京間で国内初

■TBSテレビ、毎日放送などと共同、専用線依存低減とBCP対応を検証

メディアリンクス<6659>(東証スタンダード)は6月22日、毎日放送、セイコーソリューションズ、TBSテレビと共同で、放送TSとPTPの長距離伝送実証に成功したと発表した。

実証では、NTTドコモの5GスライシングとMECダイレクトを活用し、大阪から千葉県の幕張メッセまで長距離伝送を行った。キャリア5Gを利用した同種の実証は、国内初としている。

放送事業者は専用線やダークファイバーに依存する通信網のコスト、災害時のバックアップ確保が課題となる。今回の実証は、放送伝送の柔軟化とBCP対応に向けた技術検証となる。商用化や放送局への導入案件が今後の焦点となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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