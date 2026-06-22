*17:20JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、夕方もじり高

22日の東京市場でドル・円は小じっかり。米連邦準備制度理事会（FRB)の今後の引き締め的な政策をにらみドル買い地合いとなり、朝方の161円34銭から上昇基調に。片山財務相は円安を牽制で為替介入への警戒が強まったが、夕方にかけて161円77銭まで上値を伸ばした。

・ユ-ロ・円は184円91銭から185円29銭まで値を上げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1473ドルから1.1452ドルまで下落した。

・日経平均株価：始値71,067.15円、高値72,831.73円、安値71,009.52円、終値72,353.96円(前日比1,103.90円高)

・17時時点：ドル・円161円70-80銭、ユ-ロ・円185円00-10銭

【要人発言】

・アラグチ・イラン外相

「米・イラン協議はレバノン戦争の終結に向けた大きな進展」

「一部資産の凍結が解除」

・氷見野日銀副総裁

「経済が大きく下振れるリスクは低下」

「基調物価が2％の物価目標を超えて上振れるリスク」

「利上げ後も緩和環境が維持され、経済活動をしっかりサポート」

・片山財務相

「為替、必要に応じていつでも適切に対応」

・トランプ米大統領

「ホルムズ海峡は開放され、石油は市場に勢いよく流れ出している」

【経済指標】

・特になし《TY》