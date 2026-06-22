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東証グロ－ス指数は反発、主力市場中心ながらグロースにも物色
*17:15JST 東証グロ－ス指数は反発、主力市場中心ながらグロースにも物色
東証グロース市場指数 921.29 +25.86／出来高 4億528万株／売買代金 1666億円東証グロース市場250指数 717.31 +22.23／出来高 1億8113万株／売買代金 1394億円
本日のグロース市場では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって反発。値上がり銘柄数は323、値下がり銘柄数は231、変わらずは35。
19日の米国市場はジューンティーンス（奴隷解放記念日）の祝日で休場だった。欧州市場ではイラン情勢の不透明感に加え、欧州中央銀行（ECB）当局者のインフレを巡るタカ派的な発言が影響し、STOXX欧州600指数、英国FTSE100指数、ドイツDAX指数などは下落した。
東証グロース市場指数は買いが先行してスタート。その後も上げ幅を広げて、前場中頃には928.92ptまで上昇。その後はやや伸び悩んだものの、後場は920pt付近での保ち合いが継続するなど、主力市場中心の中でも物色が散見された格好である。
個別では、22.22％高となったパワーエックス＜485A＞が上昇率トップに。海外市場向け大型蓄電システムの初受注を発表したことが買い材料視された。フィックスターズと資本提携契約を締結すること及びFixstars Investmentを割当予定先とする第三者割当による新株発行を行うと発表したシンカ＜149A＞、自社株買いについて発表したENECHANGE＜4169＞などにも関心が向かった。売買代金上位銘柄では、アストロスケール＜186A＞、テラドローン＜278A＞などが上昇。その他値上がり率上位銘柄では、QDレーザ＜6613＞、サクシード＜9256＞、テラドローンなどがランクイン。
一方、13.83％安となったHANATOUR＜6561＞が下落率トップに。中国の国有旅行会社の動向が警戒材料となったもよう。売買代金上位銘柄では、データセク＜3905＞、タイミー＜215A＞が下落。その他値下がり率上位銘柄では、プロHD＜9246＞、キャスター＜9331＞、リグア＜7090＞などがランクイン。
なお、東証グロース市場Core指数の構成銘柄では、サンバイオ＜4592＞などが下落した反面、GENDA＜9166＞やSyns＜290A＞などが上昇。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 485A|パワーエックス | 2200| 400| 22.22|
2| 149A|シンカ | 850| 150| 21.43|
3| 6613|ＱＤレーザ | 3020| 500| 19.84|
4| 9256|サクシード | 3040| 500| 19.69|
5| 278A|テラドローン | 9420| 1500| 18.94|
6| 218A|リベラウェア | 990| 150| 17.86|
7| 4425|Ｋｕｄａｎ | 2195| 332| 17.82|
8| 4169|エネチェンジ | 190| 28| 17.28|
9| 6522|アスタリスク | 1161| 152| 15.06|
10| 4055|ティアンドエスＧ | 2145| 265| 14.10|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6561|ＨＡＮＡＴＯＵＲ | 791| -127| -13.83|
2| 4564|ＯＴＳ | 19| -2| -9.52|
3| 9246|プロジェクトＨＤ | 1000| -100| -9.09|
4| 9331|キャスター | 932| -85| -8.36|
5| 7090|リグア | 881| -77| -8.04|
6| 3803|イメージ情 | 515| -39| -7.04|
7| 504A|イノバセル | 445| -26| -5.52|
8| 6580|ライトアップ | 796| -42| -5.01|
9| 6190|ＰＸＢ | 344| -17| -4.71|
10| 4167|ココペリ | 272| -13| -4.56|《FA》
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