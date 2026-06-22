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日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に8日続伸、東エレクとフジクラの2銘柄で約446円押し上げ

2026年6月22日 17:13

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記事提供元：フィスコ

*17:13JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に8日続伸、東エレクとフジクラの2銘柄で約446円押し上げ
22日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり137銘柄、値下がり85銘柄、変わらず3銘柄となった。

前週末19日の米国市場はジューンティーンス（奴隷解放記念日）の祝日で休場だった。欧州市場ではイラン情勢の不透明感に加え、欧州中央銀行（ECB）当局者のインフレを巡るタカ派的な発言が影響し、STOXX欧州600指数、英国FTSE100指数、ドイツDAX指数などは下落した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は反落して取引を開始した。米国市場休場で手掛かりを欠くなか、欧州株安やイラン情勢への警戒から売りが先行した。ただ、寄り付き後は半導体関連株や電線株を中心に買い戻しが強まり、指数は上昇に転じた。前場中盤にかけて先物主導の買いも加わり、日経平均は72600円台まで上げ幅を大きく拡大した。その後も買い優勢の展開が続き、終日高値圏で底堅い推移となった。

大引けの日経平均は前営業日比1103.90円高の72353.96円となった。東証プライム市場の売買高は20億8253万株、売買代金は9兆8247億円だった。業種別では、非鉄金属、ガラス・土石製品、電気機器などが上昇した一方で、不動産業、鉱業、パルプ・紙などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は50％、対して値下がり銘柄は46％となっている。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞、同2位はフジクラ＜5803＞となり、2銘柄で日経平均を約446円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはフジクラで19.38％高、同2位はJフロント＜3086＞で15.90％高だった。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞、同2位は太陽誘電＜6976＞となり、2銘柄で日経平均を約185円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは太陽誘電で9.14％安、同2位は東京電力HD＜9501＞で7.10％安だった。


*15:30現在

日経平均株価　　72353.96(+1103.90)

値上がり銘柄数　137(寄与度+1413.96)
値下がり銘柄数　85(寄与度-310.06)
変わらず銘柄数　3

○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 77800　　2440　245.38
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　6161　　1000　201.13
＜4062＞　イビデン　　　　　　 26425　　1865　125.04
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 7244　　 133　107.00
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 32170　　 430　103.78
＜6954＞　ファナック　　　　　　7960　　 487　 81.63
＜6762＞　TDK　　　　　　　　4063　　 154　 77.44
＜6981＞　村田製作所　　　　　 12250　　 500　 40.23
＜6920＞　レーザーテック　　　 57490　　2390　 32.05
＜2802＞　味の素　　　　　　　　6160　　 370　 24.81
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 88480　　3580　 24.00
＜6098＞　リクルートHD　　　　 11050　　 185　 18.60
＜6506＞　安川電機　　　　　　　7655　　 527　 17.67
＜5801＞　古河電気工業　　　　 58000　　4640　 15.55
＜5332＞　TOTO　　　　　　　9315　　 925　 15.50
＜6479＞　ミネベアミツミ　　　　5054　　 426　 14.28
<5706>　三井金属鉱業　　　　 52930　　4110　 13.78
<5333>　NGK　　　　　　　　7695　　 363　 12.17
<6723>　ルネサスエレクトロ　　5041　　 307　 10.29
<6841>　横河電機　　　　　　　5698　　 289　　9.69

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 81530　 -1570 -126.31
＜6976＞　太陽誘電　　　　　　 17550　 -1765　-59.17
<9433>　KDDI　　　　　　2635.5　　 -86　-34.59
<7203>　トヨタ自動車　　　　2741.5　　 -35　 -5.87
<3382>　7＆iHD　　　　　　　1876.5　 -57.5　 -5.78
<7741>　HOYA　　　　　　 26975　　-270　 -4.53
<4452>　花王　　　　　　　　　6069　　-132　 -4.42
<8830>　住友不動産　　　　　　3543　　 -66　 -4.42
<2914>　JT　　　　　　　　　　5968　　-107　 -3.59
<4307>　野村総合研究所　　　　4256　　-102　 -3.42
<1963>　日揮HD　　　　　　　　2618　　 -99　 -3.32
<5101>　横浜ゴム　　　　　　　7734　　-198　 -3.32
<8801>　三井不動産　　　　　1478.5　　 -31　 -3.12
<4519>　中外製薬　　　　　　　7522　　 -28　 -2.82
<7974>　任天堂　　　　　　　　7000　　 -76　 -2.55
<1802>　大林組　　　　　　　　3205　　 -75　 -2.51
<1925>　大和ハウス工業　　　　4292　　 -71　 -2.38
<6971>　京セラ　　　　　　　　3672　　　-8　 -2.15
<8802>　三菱地所　　　　　　　3987　　 -63　 -2.11
<8015>　豊田通商　　　　　　　6171　　 -20　 -2.01《CS》

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