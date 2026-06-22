*17:13JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に8日続伸、東エレクとフジクラの2銘柄で約446円押し上げ

22日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり137銘柄、値下がり85銘柄、変わらず3銘柄となった。

前週末19日の米国市場はジューンティーンス（奴隷解放記念日）の祝日で休場だった。欧州市場ではイラン情勢の不透明感に加え、欧州中央銀行（ECB）当局者のインフレを巡るタカ派的な発言が影響し、STOXX欧州600指数、英国FTSE100指数、ドイツDAX指数などは下落した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は反落して取引を開始した。米国市場休場で手掛かりを欠くなか、欧州株安やイラン情勢への警戒から売りが先行した。ただ、寄り付き後は半導体関連株や電線株を中心に買い戻しが強まり、指数は上昇に転じた。前場中盤にかけて先物主導の買いも加わり、日経平均は72600円台まで上げ幅を大きく拡大した。その後も買い優勢の展開が続き、終日高値圏で底堅い推移となった。

大引けの日経平均は前営業日比1103.90円高の72353.96円となった。東証プライム市場の売買高は20億8253万株、売買代金は9兆8247億円だった。業種別では、非鉄金属、ガラス・土石製品、電気機器などが上昇した一方で、不動産業、鉱業、パルプ・紙などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は50％、対して値下がり銘柄は46％となっている。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞、同2位はフジクラ＜5803＞となり、2銘柄で日経平均を約446円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはフジクラで19.38％高、同2位はJフロント＜3086＞で15.90％高だった。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞、同2位は太陽誘電＜6976＞となり、2銘柄で日経平均を約185円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは太陽誘電で9.14％安、同2位は東京電力HD＜9501＞で7.10％安だった。



*15:30現在

日経平均株価 72353.96(+1103.90)

値上がり銘柄数 137(寄与度+1413.96)

値下がり銘柄数 85(寄与度-310.06)

変わらず銘柄数 3

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 77800 2440 245.38

＜5803＞ フジクラ 6161 1000 201.13

＜4062＞ イビデン 26425 1865 125.04

＜9984＞ ソフトバンクG 7244 133 107.00

＜6857＞ アドバンテ 32170 430 103.78

＜6954＞ ファナック 7960 487 81.63

＜6762＞ TDK 4063 154 77.44

＜6981＞ 村田製作所 12250 500 40.23

＜6920＞ レーザーテック 57490 2390 32.05

＜2802＞ 味の素 6160 370 24.81

＜6146＞ ディスコ 88480 3580 24.00

＜6098＞ リクルートHD 11050 185 18.60

＜6506＞ 安川電機 7655 527 17.67

＜5801＞ 古河電気工業 58000 4640 15.55

＜5332＞ TOTO 9315 925 15.50

＜6479＞ ミネベアミツミ 5054 426 14.28

<5706> 三井金属鉱業 52930 4110 13.78

<5333> NGK 7695 363 12.17

<6723> ルネサスエレクトロ 5041 307 10.29

<6841> 横河電機 5698 289 9.69

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 81530 -1570 -126.31

＜6976＞ 太陽誘電 17550 -1765 -59.17

<9433> KDDI 2635.5 -86 -34.59

<7203> トヨタ自動車 2741.5 -35 -5.87

<3382> 7＆iHD 1876.5 -57.5 -5.78

<7741> HOYA 26975 -270 -4.53

<4452> 花王 6069 -132 -4.42

<8830> 住友不動産 3543 -66 -4.42

<2914> JT 5968 -107 -3.59

<4307> 野村総合研究所 4256 -102 -3.42

<1963> 日揮HD 2618 -99 -3.32

<5101> 横浜ゴム 7734 -198 -3.32

<8801> 三井不動産 1478.5 -31 -3.12

<4519> 中外製薬 7522 -28 -2.82

<7974> 任天堂 7000 -76 -2.55

<1802> 大林組 3205 -75 -2.51

<1925> 大和ハウス工業 4292 -71 -2.38

<6971> 京セラ 3672 -8 -2.15

<8802> 三菱地所 3987 -63 -2.11

<8015> 豊田通商 6171 -20 -2.01《CS》