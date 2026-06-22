*17:06JST システムサポートHD---連結子会社システムサポートがオートメーション・エニウェアよりパートナー賞を受賞

システムサポートHD＜4396＞は19日、連結子会社システムサポート(STS)がオートメーション・エニウェアより「One Team One Goal APJ Partner of the Year 2026」を受賞したと発表した。本賞は、「One Team, One Goal(協働、共有、献身)」の核心的要素を体現するパートナーを表彰するもの。部門を超えたチームワークを育み、一体感のある環境を作り出すとともに、親しみやすく、包摂的で、互いに敬意を払い、共に働きやすいパートナーが選出される。

STSは、Automation Anywhere社のプロフェッショナルサービス(PS)と連携し、複数のエンタープライズ顧客への「Agentic Process Automation(APA)」導入を支援。導入の成功と活用促進に大きく貢献した点、日本国内において新規顧客へのAPA初導入を実現し、今後のAPA拡販の可能性を拡大した点、Automation Anywhereの新ソリューション「Agentic Solutions Workspace(ASW)」の国内初の契約を締結し、今後のトレーニング実施を含め、サービス展開拡大への寄与が期待される点が主に評価され、今回の受賞に至った。《KA》