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出来高変化率ランキング（14時台）～倉元、アスクルなどがランクイン

2026年6月22日 14:46

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記事提供元：フィスコ

*14:46JST 出来高変化率ランキング（14時台）～倉元、アスクルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月22日　14:10　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2857＞ ドイツ債H　　　　 100100 　63567.122　 398.55% -0.0017%
＜5216＞ 倉元　　　　　　　　6925300 　42100.48　 339.68% 0.3779%
＜5817＞ JMACS　　　　　1456300 　78095.64　 326.56% 0.1734%
＜4169＞ エネチェンジ　　　　7400000 　85958.38　 305.28% 0.2222%
＜4667＞ アイサンテクノロ　　222200 　47633.62　 256.61% 0.2145%
＜4531＞ 有機薬　　　　　　　3058900 　138445.16　 234.55% -0.0141%
＜2513＞ NF外株　　　　　　168837 　146304.724　 211.2% -0.0014%
＜4691＞ ワシントンホテル　　485600 　287567.22　 194.29% 0.1685%
＜6522＞ アスタリスク　　　　4650700 　979139.56　 168.39% 0.1892%
＜7383＞ ネットプロHD　　　2904100 　252428.96　 167.58% 0.1242%
＜9449＞ GMO　　　　　　　1294000 　1029383.64　 153.31% 0.178%
＜2640＞ GXゲームアニ　　　76048 　59403.339　 153.08% 0.0107%
＜6338＞ タカトリ　　　　　　125100 　59455.62　 145.39% 0.118%
＜3086＞ Jフロント　　　　　9666800 　7137557.2　 139.98% 0.1506%
＜3083＞ スターシーズ　　　　225500 　72914.62　 128.74% 0.006%
＜1623＞ NF鉄鋼非　　　　　19838 　461426.558　 126.09% 0.1043%
＜6433＞ ヒーハイスト　　　　472100 　200013.38　 119.69% 0.2629%
＜5304＞ SECカーボン　　　67500 　55444.66　 117.62% 0.0058%
＜3776＞ ブロバンタワ　　　　1992000 　180291.24　 115.5% 0.0071%
＜3300＞ アンビション　　　　77600 　61635.26　 112.42% -0.0276%
<7082> ジモティー　　　　　813900 　385038.34　 109.45% -0.0014%
<2180> サニーサイド　　　　187400 　97239.28　 108.57% 0.0007%
<6769> ザイン　　　　　　　348000 　156295.7　 108.43% 0.138%
<7794> イーディーピ　　　　589700 　245206.7　 106.99% 0.0703%
<2558> MXS米株　　　　　463045 　630033.786　 105.79% -0.0045%
<9343> アイビス　　　　　　131800 　34547.48　 105.69% -0.0013%
<2638> GXロボ＆AI　　　184790 　190846.755　 103.51% 0.0181%
<4055> ティアンドエス　　　234000 　180431.36　 103.07% 0.1239%
<1356> TPXベア2　　　　29600840 　1186586.095　 100.66% -0.0254%
<6125> 岡本工　　　　　　　55400 　143596　 99.01% 0.0597%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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