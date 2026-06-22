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出来高変化率ランキング（14時台）～倉元、アスクルなどがランクイン
*14:46JST 出来高変化率ランキング（14時台）～倉元、アスクルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月22日 14:10 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2857＞ ドイツ債H 100100 63567.122 398.55% -0.0017%
＜5216＞ 倉元 6925300 42100.48 339.68% 0.3779%
＜5817＞ JMACS 1456300 78095.64 326.56% 0.1734%
＜4169＞ エネチェンジ 7400000 85958.38 305.28% 0.2222%
＜4667＞ アイサンテクノロ 222200 47633.62 256.61% 0.2145%
＜4531＞ 有機薬 3058900 138445.16 234.55% -0.0141%
＜2513＞ NF外株 168837 146304.724 211.2% -0.0014%
＜4691＞ ワシントンホテル 485600 287567.22 194.29% 0.1685%
＜6522＞ アスタリスク 4650700 979139.56 168.39% 0.1892%
＜7383＞ ネットプロHD 2904100 252428.96 167.58% 0.1242%
＜9449＞ GMO 1294000 1029383.64 153.31% 0.178%
＜2640＞ GXゲームアニ 76048 59403.339 153.08% 0.0107%
＜6338＞ タカトリ 125100 59455.62 145.39% 0.118%
＜3086＞ Jフロント 9666800 7137557.2 139.98% 0.1506%
＜3083＞ スターシーズ 225500 72914.62 128.74% 0.006%
＜1623＞ NF鉄鋼非 19838 461426.558 126.09% 0.1043%
＜6433＞ ヒーハイスト 472100 200013.38 119.69% 0.2629%
＜5304＞ SECカーボン 67500 55444.66 117.62% 0.0058%
＜3776＞ ブロバンタワ 1992000 180291.24 115.5% 0.0071%
＜3300＞ アンビション 77600 61635.26 112.42% -0.0276%
<7082> ジモティー 813900 385038.34 109.45% -0.0014%
<2180> サニーサイド 187400 97239.28 108.57% 0.0007%
<6769> ザイン 348000 156295.7 108.43% 0.138%
<7794> イーディーピ 589700 245206.7 106.99% 0.0703%
<2558> MXS米株 463045 630033.786 105.79% -0.0045%
<9343> アイビス 131800 34547.48 105.69% -0.0013%
<2638> GXロボ＆AI 184790 190846.755 103.51% 0.0181%
<4055> ティアンドエス 234000 180431.36 103.07% 0.1239%
<1356> TPXベア2 29600840 1186586.095 100.66% -0.0254%
<6125> 岡本工 55400 143596 99.01% 0.0597%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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