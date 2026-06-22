*14:20JST ユーソナー---電話なしですぐWeb会議に移行できる「瞬間インテント」（特許出願中）を提供

ユーソナー＜431A＞は19日、独自技術を活用し、Web上の行動を起点に見込み客の関心の兆候をリアルタイムで検知し、適切なタイミングでオンライン商談への接続を支援するサービス「瞬間インテント」（特許出願中）の提供を開始したと発表した。

同サービスは、同社が提供するWeb会議開始支援サービス「会議ソナー」を基盤に、企業データベース「LBC」とWeb閲覧履歴データ、マーケティングオートメーション（MA）およびSFA情報を組み合わせる。Web上の行動シグナルをリアルタイムで解析し、見込み客の関心を即時に検知する同社のライブアクセスとも連携。これにより、従来のメールや架電を介さずにオンライン商談へ直接接続することを可能とする。

特徴として、商談化可能性の高いターゲット設定、Web行動発生直後の関心検知、検知タイミングに応じたオンライン商談への誘導が挙げられる。また、従来のマーケティングオートメーション（MA）では捉えきれなかった「関心の高まり」を可視化できる点を強みとする。

今後は実証実験で得た知見を基に機能改善を進めるほか、「プランソナー」をはじめとする既存サービスや外部サービスとの連携を強化し、顧客と営業双方にとってより良い営業体験の実現を目指す。《KT》