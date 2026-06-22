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出来高変化率ランキング（13時台）～タカトリ、Jフロントなどがランクイン

2026年6月22日 14:05

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記事提供元：フィスコ

*14:05JST 出来高変化率ランキング（13時台）～タカトリ、Jフロントなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[6月22日　13:10　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2857＞ ドイツ債H　　　　 　100100 　63567.122　 398.55% -0.0017%
＜5216＞ 倉元　　　　　　　 　6220200 　42100.48　 333.52% 0.3307%
＜5817＞ JMACS　　　　 　1298200 　78095.64　 318.87% 0.204%
＜4169＞ エネチェンジ　　　 　4933200 　85958.38　 269.81% 0.2222%
＜4667＞ アイサンテクノロ　 　205300 　47633.62　 248.31% 0.214%
＜4531＞ 有機薬　　　　　　 　2678300 　138445.16　 220.39% 0.0283%
＜4691＞ ワシントンホテル　 　448200 　287567.22　 184.17% 0.1977%
＜7383＞ ネットプロHD　　 　2553700 　252428.96　 151.72% 0.1242%
＜2640＞ GXゲームアニ　　 　75149 　59403.339　 151.60% 0.0116%
＜9449＞ GMO　　　　　　 　1140200 　1029383.64　 137.38% 0.1773%
＜6338＞ タカトリ　　　　　 　112900 　59455.62　 132.50% 0.1023%
＜3086＞ Jフロント　　　　 　8726700 　7137557.2　 127.36% 0.1534%
＜6433＞ ヒーハイスト　　　 　472100 　200013.38　 119.69% 0.2629%
＜3083＞ スターシーズ　　　 　205000 　72914.62　 117.28% 0.0161%
＜2180＞ サニーサイド　　　 　186400 　97239.28　 107.92% 0.0015%
＜5304＞ SECカーボン　　 　61900 　55444.66　 107.01% 0.0116%
＜3776＞ ブロバンタワ　　　 　1821000 　180291.24　 104.80% 0.0035%
＜2558＞ MXS米株　　　　 　458619 　630033.786　 104.63% -0.0043%
＜1356＞ TPXベア2　　　 　29126040 　1186586.095　 98.75% -0.0235%
＜7082＞ ジモティー　　　　 　734200 　385038.34　 97.03% -0.0014%
<6769> ザイン　　　　　　 　316800 　156295.7　 96.78% 0.1458%
<1623> NF鉄鋼非　　　　 　15499 　461426.558　 95.06% 0.0896%
<4055> ティアンドエス　　 　216400 　180431.36　 93.66% 0.1372%
<4826> CIJ　　　　　　 　362500 　75459　 91.69% 0.0552%
<7794> イーディーピ　　　 　516800 　245206.7　 90.70% 0.0758%
<2638> GXロボ＆AI　　 　162747 　190846.755　 88.44% 0.0217%
<6125> 岡本工　　　　　　 　49400 　143596　 85.48% 0.0559%
<6085> アーキテクツSJ　 　4429100 　771412.56　 82.61% 0.1739%
<6629> テクノHR　　　　 　537900 　239278.5　 81.86% 0.1513%
<9343> アイビス　　　　　 　104800 　34547.48　 78.74% 0.0026%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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