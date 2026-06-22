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出来高変化率ランキング（13時台）～タカトリ、Jフロントなどがランクイン
*14:05JST 出来高変化率ランキング（13時台）～タカトリ、Jフロントなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月22日 13:10 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2857＞ ドイツ債H 100100 63567.122 398.55% -0.0017%
＜5216＞ 倉元 6220200 42100.48 333.52% 0.3307%
＜5817＞ JMACS 1298200 78095.64 318.87% 0.204%
＜4169＞ エネチェンジ 4933200 85958.38 269.81% 0.2222%
＜4667＞ アイサンテクノロ 205300 47633.62 248.31% 0.214%
＜4531＞ 有機薬 2678300 138445.16 220.39% 0.0283%
＜4691＞ ワシントンホテル 448200 287567.22 184.17% 0.1977%
＜7383＞ ネットプロHD 2553700 252428.96 151.72% 0.1242%
＜2640＞ GXゲームアニ 75149 59403.339 151.60% 0.0116%
＜9449＞ GMO 1140200 1029383.64 137.38% 0.1773%
＜6338＞ タカトリ 112900 59455.62 132.50% 0.1023%
＜3086＞ Jフロント 8726700 7137557.2 127.36% 0.1534%
＜6433＞ ヒーハイスト 472100 200013.38 119.69% 0.2629%
＜3083＞ スターシーズ 205000 72914.62 117.28% 0.0161%
＜2180＞ サニーサイド 186400 97239.28 107.92% 0.0015%
＜5304＞ SECカーボン 61900 55444.66 107.01% 0.0116%
＜3776＞ ブロバンタワ 1821000 180291.24 104.80% 0.0035%
＜2558＞ MXS米株 458619 630033.786 104.63% -0.0043%
＜1356＞ TPXベア2 29126040 1186586.095 98.75% -0.0235%
＜7082＞ ジモティー 734200 385038.34 97.03% -0.0014%
<6769> ザイン 316800 156295.7 96.78% 0.1458%
<1623> NF鉄鋼非 15499 461426.558 95.06% 0.0896%
<4055> ティアンドエス 216400 180431.36 93.66% 0.1372%
<4826> CIJ 362500 75459 91.69% 0.0552%
<7794> イーディーピ 516800 245206.7 90.70% 0.0758%
<2638> GXロボ＆AI 162747 190846.755 88.44% 0.0217%
<6125> 岡本工 49400 143596 85.48% 0.0559%
<6085> アーキテクツSJ 4429100 771412.56 82.61% 0.1739%
<6629> テクノHR 537900 239278.5 81.86% 0.1513%
<9343> アイビス 104800 34547.48 78.74% 0.0026%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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