*12:43JST 日経平均は大幅に8日続伸、フジクラとアドバンテの2銘柄で約386円押し上げ

22日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり135銘柄、値下がり90銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は大幅に8営業日続伸。1398.41円高の72648.47円（出来高概算10億1325万株）で前場の取引を終えている。前週末19日の米国市場はジューンティーンス（奴隷解放記念日）の祝日で休場だった。欧州市場ではイラン情勢の不透明感に加え、欧州中央銀行（ECB）当局者のインフレを巡るタカ派的な発言が影響し、STOXX欧州600指数、英国FTSE100指数、ドイツDAX指数などは下落した。米株式市場の動向を横目に、22日の日経平均は182.91円安の71067.15円と反落して取引を開始した。米国市場休場で手掛かりを欠くなか、欧州株安やイラン情勢への警戒から売りが先行した。ただ、寄り付き後は半導体関連株や電線株を中心に買い戻しが強まり、指数は上昇に転じた。前場中盤にかけて先物主導の買いも加わり、日経平均は72600円台まで上げ幅を大きく拡大した。

値上がり寄与トップはフジクラ＜5803＞、同2位はアドバンテ＜6857＞となり、2銘柄で日経平均を約386円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップもフジクラで19.38％高（買い気配）、同2位はJフロント＜3086＞で18.55％高だった。

一方、値下がり寄与トップはKDDI＜9433＞、同2位は太陽誘電＜6976＞となり、2銘柄で日経平均を約43円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは東京電力HD＜9501＞で5.12％安、同2位は京王＜9008＞で3.41％安だった。



*11:30現在



日経平均株価 72648.47(+1398.41)

値上がり銘柄数 135(寄与度+1545.27)

値下がり銘柄数 90(寄与度-146.86)

変わらず銘柄数 0

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜5803＞ フジクラ 6161 1000 201.13

＜6857＞ アドバンテ 32510 770 185.85

＜8035＞ 東エレク 76920 1560 156.88

＜9984＞ ソフトバンクG 7272 161 129.53

＜6954＞ ファナック 8100 627 105.09

＜6762＞ TDK 4104 195 98.05

＜4062＞ イビデン 25965 1405 94.20

＜6981＞ 村田製作所 12560 810 65.17

＜285A＞ キオクシアHD 110850 2250 52.80

＜6098＞ リクルートHD 11170 305 30.67

＜6920＞ レーザーテック 57200 2100 28.16

＜6506＞ 安川電機 7843 715 23.97

＜6146＞ ディスコ 88210 3310 22.19

＜2802＞ 味の素 6119 329 22.06

＜5801＞ 古河電気工業 58400 5040 16.90

<7735> SCREEN 17325 580 15.55

<5332> TOTO 9235 845 14.16

<6479> ミネベアミツミ 5048 420 14.08

<5706> 三井金属鉱業 52980 4160 13.95

<4021> 日産化学 8479 373 12.50



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9433＞ KDDI 2666 -55.5 -22.33

＜6976＞ 太陽誘電 18685 -630 -21.12

<9983> ファーストリテ 82840 -260 -20.92

<3382> 7＆iHD 1880 -54 -5.43

<4519> 中外製薬 7497 -53 -5.33

<4452> 花王 6060 -141 -4.73

<7203> トヨタ自動車 2752 -24.5 -4.11

<2914> JT 5969 -106 -3.55

<8830> 住友不動産 3557 -52 -3.49

<1925> 大和ハウス工業 4265 -98 -3.29

<1963> 日揮HD 2625 -92 -3.08

<4307> 野村総合研究所 4273 -85 -2.85

<7974> 任天堂 6994 -82 -2.75

<5101> 横浜ゴム 7786 -146 -2.45

<8802> 三菱地所 3982 -68 -2.28

<8801> 三井不動産 1487.5 -22 -2.21

<1802> 大林組 3215 -65 -2.18

<8001> 伊藤忠商事 1835 -12.5 -2.10

<1928> 積水ハウス 3220 -51 -1.71

<7270> SUBARU 2401.5 -39 -1.31《CS》