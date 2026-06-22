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日経平均は大幅に8日続伸、フジクラとアドバンテの2銘柄で約386円押し上げ

2026年6月22日 12:43

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記事提供元：フィスコ

*12:43JST 日経平均は大幅に8日続伸、フジクラとアドバンテの2銘柄で約386円押し上げ
22日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり135銘柄、値下がり90銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は大幅に8営業日続伸。1398.41円高の72648.47円（出来高概算10億1325万株）で前場の取引を終えている。前週末19日の米国市場はジューンティーンス（奴隷解放記念日）の祝日で休場だった。欧州市場ではイラン情勢の不透明感に加え、欧州中央銀行（ECB）当局者のインフレを巡るタカ派的な発言が影響し、STOXX欧州600指数、英国FTSE100指数、ドイツDAX指数などは下落した。米株式市場の動向を横目に、22日の日経平均は182.91円安の71067.15円と反落して取引を開始した。米国市場休場で手掛かりを欠くなか、欧州株安やイラン情勢への警戒から売りが先行した。ただ、寄り付き後は半導体関連株や電線株を中心に買い戻しが強まり、指数は上昇に転じた。前場中盤にかけて先物主導の買いも加わり、日経平均は72600円台まで上げ幅を大きく拡大した。

値上がり寄与トップはフジクラ＜5803＞、同2位はアドバンテ＜6857＞となり、2銘柄で日経平均を約386円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップもフジクラで19.38％高（買い気配）、同2位はJフロント＜3086＞で18.55％高だった。

一方、値下がり寄与トップはKDDI＜9433＞、同2位は太陽誘電＜6976＞となり、2銘柄で日経平均を約43円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは東京電力HD＜9501＞で5.12％安、同2位は京王＜9008＞で3.41％安だった。


*11:30現在


日経平均株価　　72648.47(+1398.41)

値上がり銘柄数　135(寄与度+1545.27)
値下がり銘柄数　90(寄与度-146.86)
変わらず銘柄数　0

○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　6161　　1000　201.13
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 32510　　 770　185.85
＜8035＞　東エレク　　　　　　 76920　　1560　156.88
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 7272　　 161　129.53
＜6954＞　ファナック　　　　　　8100　　 627　105.09
＜6762＞　TDK　　　　　　　　4104　　 195　 98.05
＜4062＞　イビデン　　　　　　 25965　　1405　 94.20
＜6981＞　村田製作所　　　　　 12560　　 810　 65.17
＜285A＞　キオクシアHD　　　　110850　　2250　 52.80
＜6098＞　リクルートHD　　　　 11170　　 305　 30.67
＜6920＞　レーザーテック　　　 57200　　2100　 28.16
＜6506＞　安川電機　　　　　　　7843　　 715　 23.97
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 88210　　3310　 22.19
＜2802＞　味の素　　　　　　　　6119　　 329　 22.06
＜5801＞　古河電気工業　　　　 58400　　5040　 16.90
<7735>　SCREEN　　　　　17325　　 580　 15.55
<5332>　TOTO　　　　　　　9235　　 845　 14.16
<6479>　ミネベアミツミ　　　　5048　　 420　 14.08
<5706>　三井金属鉱業　　　　 52980　　4160　 13.95
<4021>　日産化学　　　　　　　8479　　 373　 12.50


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2666　 -55.5　-22.33
＜6976＞　太陽誘電　　　　　　 18685　　-630　-21.12
<9983>　ファーストリテ　　　 82840　　-260　-20.92
<3382>　7＆iHD　　　　　　　　1880　　 -54　 -5.43
<4519>　中外製薬　　　　　　　7497　　 -53　 -5.33
<4452>　花王　　　　　　　　　6060　　-141　 -4.73
<7203>　トヨタ自動車　　　　　2752　 -24.5　 -4.11
<2914>　JT　　　　　　　　　　5969　　-106　 -3.55
<8830>　住友不動産　　　　　　3557　　 -52　 -3.49
<1925>　大和ハウス工業　　　　4265　　 -98　 -3.29
<1963>　日揮HD　　　　　　　　2625　　 -92　 -3.08
<4307>　野村総合研究所　　　　4273　　 -85　 -2.85
<7974>　任天堂　　　　　　　　6994　　 -82　 -2.75
<5101>　横浜ゴム　　　　　　　7786　　-146　 -2.45
<8802>　三菱地所　　　　　　　3982　　 -68　 -2.28
<8801>　三井不動産　　　　　1487.5　　 -22　 -2.21
<1802>　大林組　　　　　　　　3215　　 -65　 -2.18
<8001>　伊藤忠商事　　　　　　1835　 -12.5　 -2.10
<1928>　積水ハウス　　　　　　3220　　 -51　 -1.71
<7270>　SUBARU　　　　2401.5　　 -39　 -1.31《CS》

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