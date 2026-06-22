*12:31JST ＳＭＮ：ダブルバガー候補、ソニーGとの連携深耕やAI・データ活用など中計で成長戦略を明確化

ＳＭＮ＜6185＞の業績回復が鮮明化している。2029年3月期を最終年度する中計経営計画（売上高160億円、営業利益12億円、ROE15％）達成が視野に入れば、時価総額で100億円超も見えてこよう（現在54億円）。

同社は、ソニーグループ傘下でDSP（広告主向け広告配信プラットフォーム）「Logicad」を主力とするマーケティングテクノロジー企業だ。広告配信システムの提供に加え、広告運用支援やマーケティングソリューション、デジタルコンテンツ制作などを展開している。近年は単なる広告配信会社にとどまらず、AI、データ、独自プラットフォーム、広告運用・コンサルティングを軸に広告主のマーケティング意思決定や広告効果可視化を支援する企業への転換を進めている。ソニーグループの技術基盤やデータ活用ノウハウを活かせる点が特徴であり、広告テクノロジー分野では国内有数の独立したプラットフォームを保有している。

2026年3月期は売上高123.4億円（前期比6.1％増）、営業利益5.6億円（同2.3倍）となり、通期上方修正予想を上回る着地となった。前期に含まれていた一過性収益約5.5億円の影響を除くと実質ベースでは売上高は前期比11%増となり、既存事業の回復基調が鮮明となった。特に主力のアドテクノロジー領域が好調であり、売上高は110.9億円（同13.6％増）まで拡大した。DSP「Logicad」の運用に加え、広告主が自社内で広告運用を行う体制構築を支援する「デジタルハウスエージェンシー」が成長を牽引している。近年、広告主の間では広告代理店への依存度を下げ、自社でデジタルマーケティングを管理したいという需要が高まっており、同社はこうしたインハウス化需要を取り込んでいる。2026年3月期の同領域売上高は前年比+29%と伸長しており、ソニーグループ内で培った支援ノウハウの外部展開が進めば、同社の成長ドライバーとしての位置づけが高まりそうだ。

利益面では大型スポット案件の剥落があったものの、アドテクノロジー事業の拡大や既存事業の収益改善がそれを吸収した。第4四半期は例年収益性が高まりやすい季節性もあるが、利益率の低い案件の見直しや事業ポートフォリオの改善も進んでおり、単なる一時的な利益増ではなく収益体質そのものが改善している。ROEも前期の7.6%から10.3%へ上昇し、中期経営目標の10%を達成した。業績回復が資本効率の改善にも波及している点は注目される。

一方でマーケティングソリューション事業は減収となった。もっとも、2027年3月期からはサービス区分を「アドプラットフォーム」と「デジタルマーケティング支援」の2本柱へ再定義し、中期経営計画の進捗をより可視化する方針である。今後は、主力アドプラットフォームの収益性と、デジタルマーケティング支援の拡張が成長性を測る焦点となろう。デジタルソリューション事業についても、ルビー・グループ譲渡による減収影響が一巡し、事業再編は概ね完了した段階に入っている。

2027年3月期会社計画は売上高135.0億円（前期比9.3％増）、営業利益7.0億円（同24.8％増）としている。広告市況や顧客予算動向に大きな変化は見られておらず、引き続きアドテクノロジー事業が成長の中心になる見通しだ。特にデジタルハウスエージェンシーは大口顧客向けの支援拡大が続いており、今後も安定的な積み上げが期待できる。また、広告主へ直接提案する新サービス「SENZAI」も展開しており、現時点で業績インパクトは限定的ながら、顧客接点の拡大や事業構造の変化に寄与している。

市場環境も追い風だ。電通によると2025年の国内インターネット広告費は4兆円を突破し、総広告費に占める構成比も初めて5割を超えた。SNS向け動画広告やコネクテッドTV向け広告市場が拡大しており、広告主側では媒体横断での効果測定や広告効果の可視化やデータ活用ニーズは今後も高まる見込みだ。同社はテレビ視聴データ、デジタル広告、オフライン購買データを組み合わせた効果可視化を進めており、市場のニーズとの親和性が高い。

同社の強みは自社DSPを保有している点と、ソニーグループとの連携によるデータ活用力にある。AIによる広告最適化技術やビッグデータ処理技術を内製化しており、広告主のマーケティング課題をワンストップで支援できる体制を構築している。また、ソニーグループ内で蓄積されるデータや技術との連携余地も大きく、今後の差別化要因となる可能性が高い。

同社は今回、新たな中期経営計画も公表した。2029年3月期に売上高160億円、営業利益12億円、ROE15％を目標に掲げている。従来の広告配信プラットフォーム企業から、企業のマーケティング活動全体を最適化する「事業成長インフラ」への転換を進める方針だ。AI、データ、独自プラットフォーム、広告運用/コンサルティングのコア・コンピタンスを組み合わせ、ソニーグループとの連携を深め、新規事業創出にも取り組む。経営陣は将来的に売上高200億円規模を目指しており、再成長フェーズ入りを明確に打ち出している。

株主還元については、現時点で配当は実施していない。ただし親会社株主に帰属する当期純利益5.5億円の達成を機に、配当性向20～30%を目安とした安定的・継続的な配当を検討する方針を示している。まずは成長投資やM&Aを優先する姿勢だが、2025年には株主優待制度も導入しており、株主還元を意識した経営へ徐々に移行している。

足元では、黒字化を目指す段階から利益成長を追求する段階へ移行しつつある。主力のアドテクノロジー事業は安定成長が続いており、中期経営計画の達成に向けた土台も整ってきた。今後はデジタルハウスエージェンシーの拡大、AI・データ活用サービスの収益化、ソニーグループとの連携深化が中長期的な成長ドライバーとして注目される。《YS》