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ビーロット 新サービスゴルフ場「経営ダッシュボード」提供開始
記事提供元：フィスコ
*11:27JST ビーロット---新サービスゴルフ場「経営ダッシュボード」提供開始
ビーロット＜3452＞は19日、グループ会社のジャパンゴルフオンラインがゴルフ場「経営ダッシュボード」の提供を開始したことを発表した。
ジャパンゴルフオンラインは自社Webサイト直結のゴルフ場予約管理システム「JGOオウリス」を全国のゴルフ場に提供し、累計約600コースの導入実績を積み重ねてきた。これまで、ポータルサイトへの集客手数料を圧縮することで、ゴルフ場の収益向上に直接的に寄与してきたが、更なる付加価値創出のため、長年蓄積してきた予約データを活用し、経営状態を一目で把握できる「経営ダッシュボード」を新たに提供する。
このサービスは、主要KPIをはじめ、当月の予約数・リピーター率、予約リードタイムなど多方面から顧客傾向を分析・可視化し、予約枠需要の強弱や料金プランの強み・課題を自動で分類・表示する。これにより、ゴルフ場に対し、集客戦略の立案や経営判断に役立つ情報を、分かり易くリアルタイムに届ける。
同社グループは今後も上場ベンチャー企業として、また自らゴルフ場を保有・運営することで培ったノウハウ・知見を活かし、ゴルフ場オーナーおよび契約ゴルフ場に寄り添いながら、収益向上のための支援策を一層充実させる。《KT》
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