*11:12JST プロディライト---2026年5月度主要KPIを開示

プロディライト＜5580＞は18日、2026年5月度の主要KPIとして、「INNOVERA PBX」のアカウント数および「IP-Line」のチャネル数の進捗状況を発表した。

同社は情報発信の強化とフェアディスクロージャーの観点から、主要KPIを毎月開示している。

2026年5月末時点のINNOVERA PBXアカウント数は55,456アカウントとなり、前月の55,066アカウントから390アカウント増加した。過去12カ月では、2025年6月の48,479アカウントから6,977アカウント増加している。

一方、IP-Lineのチャネル数は2026年5月末時点で80,949チャネルとなり、前月の79,888チャネルから1,061チャネル増加した。2025年6月の77,014チャネルとの比較では3,935チャネル増加し、増加率は5.1％となった。2026年3月には80,002チャネルと80,000チャネル台に到達し、4月は79,888チャネルとわずかに減少したものの、5月には再び増加して過去12カ月で最高水準を更新した。《KT》