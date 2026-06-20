*15:46JST ユーロ週間見通し：伸び悩みか、ECBの利上げ観測も介入観測で下押し

■ユーロ・ドル：もみ合いか、米FRB年内利上げ観測でユーロを圧迫も

もみ合いか。原油相場の値下がりにより域内経済減速への懸念は和らぎ、ユーロ買いに振れやすい。ただ、経済指標で景況感の悪化が顕著なら、引き締め的な金融政策をにらんだユーロ買いは後退しそうだ。一方、米連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げの可能性が示され、ドル買いがユーロを圧迫する場面もあろう。

予想レンジ：1.1350ドル-1.1650ドル

■ユーロ・円：伸び悩みか、ECBの利上げ観測も介入観測で下押し

伸び悩みか。原油相場の値下がりにより域内経済減速への警戒は一服し、ユーロ買い先行。ただ、経済指標で景況感の悪化が顕著なら、欧州中銀（ECB）の引き締めをにらんだユーロ買いは後退しよう。一方、ドル・円が4月高値を上回る水準に達し、日本の為替介入への警戒感から円売りは抑制されそうだ。

予想レンジ：180円00銭-188円00銭《FA》