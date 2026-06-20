*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2精工技研、アスタリスク、JMACSなど

銘柄名<コード>19日終値⇒前日比

日本電気＜6701＞ 3756 -217

米国ではソフトウェア関連の下げが目立ち。

ペプチドリーム＜4587＞ 959.8 -59.2

1000円超場面では戻り売り優勢にも。

アステリア＜3853＞ 1307 -66

スペースX株の続落などで見切り売り続く。

Sansan＜4443＞ 1438 -75

SaaS銘柄があらためて売られる状況に。

日本取引所グループ＜8697＞ 2125.5 -133

目立った材料なく機関投資家のリバランス売りか。

電通グループ＜4324＞ 2976 -176

情報通信株軟調な動きに押される。

野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 4805 -265

高値接近場面では戻り売り圧力強まる。

ディー・エヌ・エー＜2432＞ 2354 -150

GOの大幅下落などを売り材料視。

住友金属鉱山＜5713＞ 8607 -666

NY金価格の続落などマイナス視か。

ラウンドワン＜4680＞ 985.1 -42.9

特に材料もなく需給要因。

野村総合研究所＜4307＞ 4358 -297

情報サービス関連には改めて売り圧力も。

gumi＜3903＞ 233 -12

信用需給動向など重し。

富士通＜6702＞ 3211 -132

米ITサービス銘柄下落につれ安。

フリージア・マクロス＜6343＞ 144 +9

特に材料もなし。

有機合成薬品工業＜4531＞ 423 +80

半導体材料銘柄として人気化。

サンコール＜5985＞ 2014 +364

大手電線株高の流れが波及する。

JMACS＜5817＞ 1049 +150

大手電線株高の流れ受け短期資金流入。

津田駒＜6217＞ 1113 +150

底値り完了感からリバウンド意識の動き。

精工技研＜6834＞ 30750 +4680

電線株高で光関連銘柄に関心。

北川精機＜6327＞ 5190 -960

さすがに買われ過ぎ。

HODL 1<2345> 122 -21

株主説明会開催以降は下値模索。

トライアイズ<4840> 631 -139

過熱警戒感から利食い売り優勢。

イノバセル<504A> 471 -16

佐賀大学との共同研究成果が

第127回日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会総会で発表。

アスタリスク<6522> 1009 +128

18日ストップ高の買い人気が継続。

ステラファーマ<4888> 352 -60

18日大幅高の反動安。

リプロセル<4978> 126 0

再生医療等製品製造販売業許可を申請。上値は重い。

エスネット<5867> 1225 -75

18日に年初来高値更新したが長い上ひげ・陰線となり手仕舞い売り誘う。

データセク<3905> 5270 +160

25日線を下回らず上昇が続き買い安心感。

ジーネクスト<4179> 505 -55

17日高値後の手仕舞い売り継続。

AlbaLink<5537> 2568 +126

発行済株式数の1.8％上限の自社株買いを発表し18日買われる。

19日は人気離散。

ノースサンド<446A> 1178 -148

18日大幅高の反動安。

中村超硬<6166> 607 +16

25日線がサポートラインとなり反発相場に。《CS》