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前日に動いた銘柄 part2精工技研、アスタリスク、JMACSなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2精工技研、アスタリスク、JMACSなど
銘柄名<コード>19日終値⇒前日比
日本電気＜6701＞ 3756 -217
米国ではソフトウェア関連の下げが目立ち。
ペプチドリーム＜4587＞ 959.8 -59.2
1000円超場面では戻り売り優勢にも。
アステリア＜3853＞ 1307 -66
スペースX株の続落などで見切り売り続く。
Sansan＜4443＞ 1438 -75
SaaS銘柄があらためて売られる状況に。
日本取引所グループ＜8697＞ 2125.5 -133
目立った材料なく機関投資家のリバランス売りか。
電通グループ＜4324＞ 2976 -176
情報通信株軟調な動きに押される。
野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 4805 -265
高値接近場面では戻り売り圧力強まる。
ディー・エヌ・エー＜2432＞ 2354 -150
GOの大幅下落などを売り材料視。
住友金属鉱山＜5713＞ 8607 -666
NY金価格の続落などマイナス視か。
ラウンドワン＜4680＞ 985.1 -42.9
特に材料もなく需給要因。
野村総合研究所＜4307＞ 4358 -297
情報サービス関連には改めて売り圧力も。
gumi＜3903＞ 233 -12
信用需給動向など重し。
富士通＜6702＞ 3211 -132
米ITサービス銘柄下落につれ安。
フリージア・マクロス＜6343＞ 144 +9
特に材料もなし。
有機合成薬品工業＜4531＞ 423 +80
半導体材料銘柄として人気化。
サンコール＜5985＞ 2014 +364
大手電線株高の流れが波及する。
JMACS＜5817＞ 1049 +150
大手電線株高の流れ受け短期資金流入。
津田駒＜6217＞ 1113 +150
底値り完了感からリバウンド意識の動き。
精工技研＜6834＞ 30750 +4680
電線株高で光関連銘柄に関心。
北川精機＜6327＞ 5190 -960
さすがに買われ過ぎ。
HODL 1<2345> 122 -21
株主説明会開催以降は下値模索。
トライアイズ<4840> 631 -139
過熱警戒感から利食い売り優勢。
イノバセル<504A> 471 -16
佐賀大学との共同研究成果が
第127回日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会総会で発表。
アスタリスク<6522> 1009 +128
18日ストップ高の買い人気が継続。
ステラファーマ<4888> 352 -60
18日大幅高の反動安。
リプロセル<4978> 126 0
再生医療等製品製造販売業許可を申請。上値は重い。
エスネット<5867> 1225 -75
18日に年初来高値更新したが長い上ひげ・陰線となり手仕舞い売り誘う。
データセク<3905> 5270 +160
25日線を下回らず上昇が続き買い安心感。
ジーネクスト<4179> 505 -55
17日高値後の手仕舞い売り継続。
AlbaLink<5537> 2568 +126
発行済株式数の1.8％上限の自社株買いを発表し18日買われる。
19日は人気離散。
ノースサンド<446A> 1178 -148
18日大幅高の反動安。
中村超硬<6166> 607 +16
25日線がサポートラインとなり反発相場に。《CS》
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