*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1メイコー、キオクシアHD、古河電気工業など

銘柄名<コード>19日終値⇒前日比

コーセル＜6905＞ 1440 -104

27年5月期営業黒字転換予想。配当方針変更と株主優待制度導入、中期経営計画も発表。人気化するが買い続かず。

タカトリ＜6338＞ 1719 +127

半導体製造機器約7.50億円受注。

HANATOUR＜6561＞ 918 +149

中国の日本行き団体旅行に再開の動きと伝わる。

フリュー＜6238＞ 1325 -56

5月の売上高1.6％増。4月の17.8％増から伸び率縮小。

さいか屋＜8254＞ 281 +32

発行済株式数の6.01％上限の自社株買い発表。

HENNGE＜4475＞ 1015 -20

東証プライムへの市場区分変更を申請へ。上値は重い。

フジクラ＜5803＞ 5161 +700

想定以上の大幅上方修正を発表。

古河電気工業＜5801＞ 53360 +7000

フジクラの大幅上方修正が刺激に。

新電元工業＜6844＞ 3945 +515

割安感が強い電子部品株として浮上か。

住友電気工業＜5802＞ 13485 +1285

フジクラ効果で大手電線株が一斉高。

TREHD＜9247＞ 2126 +133

東芝への出資企業としての関心も。

アンリツ＜6754＞ 4333 +311

SMBC日興証券では目標株価引き上げ。

大真空＜6962＞ 991 +62

18日に大きく伸び悩んだ反動も。

KPPグループホールディングス＜9274＞ 1018 +50

自社株買い実施発表で需給の下支え期待。

SWCC＜5805＞ 14370 +400

大手電線株高の流れが波及。

ローム＜6963＞ 5509 +309

19日はパワー半導体関連の一角にも資金向かい。

住友ベークライト＜4203＞ 7710 +347

高値更新後は上値追いが一段と活発化で。

さくらインターネット＜3778＞ 3150 +145

UBS証券では目標株価を引き上げ。

キオクシアHD＜285A＞ 108600 +11700

米メモリ株上昇を受けて初の10万円台乗せ。

ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 4734 +184

18日には米企業の買収完了を発表。

JX金属<5016> 4747 +377

JPモルガン証券では投資判断オーバーウエートで再開。

ブイ・テクノロジー<7717> 8430 +650

半導体製造装置関連としての出遅れ物色が続く。

KOKUSAI ELECTRIC<6525> 10165 +486

SOX指数上昇などで半導体関連には買いが先行。

リガク・ホールディングス<268A> 2820 +180

コロンビア・マネジメントが大量保有。

オムロン<6645> 6134 +304

ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き上げ。

メイコー<6787> 39900 +4050

半導体株高の中で上値追い。

関東電化工業<4047> 4015 +170

半導体関連の一角として買いが優勢。

ヤマダHD<9831> 675.3 +25.8

SMBC日興証券では投資判断を格上げ。

FIG<4392> 1143 -137

真空地帯で下値不安も強く。

ANYCOLOR<5032> 2102 -176

ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格下げ。

フィックスターズ<3687> 2520 -197

短期的なリバウンドにも一巡感で。

ベイカレント<6532> 5437 -344

米アクセンチュアの株価急落が影響へ。

霞ヶ関キャピタル<3498> 6250 -610

急ピッチのリバウンド一巡感で戻り売り優勢。《CS》