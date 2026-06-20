関連記事
前日に動いた銘柄 part1メイコー、キオクシアHD、古河電気工業など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1メイコー、キオクシアHD、古河電気工業など
銘柄名<コード>19日終値⇒前日比
コーセル＜6905＞ 1440 -104
27年5月期営業黒字転換予想。配当方針変更と株主優待制度導入、中期経営計画も発表。人気化するが買い続かず。
タカトリ＜6338＞ 1719 +127
半導体製造機器約7.50億円受注。
HANATOUR＜6561＞ 918 +149
中国の日本行き団体旅行に再開の動きと伝わる。
フリュー＜6238＞ 1325 -56
5月の売上高1.6％増。4月の17.8％増から伸び率縮小。
さいか屋＜8254＞ 281 +32
発行済株式数の6.01％上限の自社株買い発表。
HENNGE＜4475＞ 1015 -20
東証プライムへの市場区分変更を申請へ。上値は重い。
フジクラ＜5803＞ 5161 +700
想定以上の大幅上方修正を発表。
古河電気工業＜5801＞ 53360 +7000
フジクラの大幅上方修正が刺激に。
新電元工業＜6844＞ 3945 +515
割安感が強い電子部品株として浮上か。
住友電気工業＜5802＞ 13485 +1285
フジクラ効果で大手電線株が一斉高。
TREHD＜9247＞ 2126 +133
東芝への出資企業としての関心も。
アンリツ＜6754＞ 4333 +311
SMBC日興証券では目標株価引き上げ。
大真空＜6962＞ 991 +62
18日に大きく伸び悩んだ反動も。
KPPグループホールディングス＜9274＞ 1018 +50
自社株買い実施発表で需給の下支え期待。
SWCC＜5805＞ 14370 +400
大手電線株高の流れが波及。
ローム＜6963＞ 5509 +309
19日はパワー半導体関連の一角にも資金向かい。
住友ベークライト＜4203＞ 7710 +347
高値更新後は上値追いが一段と活発化で。
さくらインターネット＜3778＞ 3150 +145
UBS証券では目標株価を引き上げ。
キオクシアHD＜285A＞ 108600 +11700
米メモリ株上昇を受けて初の10万円台乗せ。
ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 4734 +184
18日には米企業の買収完了を発表。
JX金属<5016> 4747 +377
JPモルガン証券では投資判断オーバーウエートで再開。
ブイ・テクノロジー<7717> 8430 +650
半導体製造装置関連としての出遅れ物色が続く。
KOKUSAI ELECTRIC<6525> 10165 +486
SOX指数上昇などで半導体関連には買いが先行。
リガク・ホールディングス<268A> 2820 +180
コロンビア・マネジメントが大量保有。
オムロン<6645> 6134 +304
ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き上げ。
メイコー<6787> 39900 +4050
半導体株高の中で上値追い。
関東電化工業<4047> 4015 +170
半導体関連の一角として買いが優勢。
ヤマダHD<9831> 675.3 +25.8
SMBC日興証券では投資判断を格上げ。
FIG<4392> 1143 -137
真空地帯で下値不安も強く。
ANYCOLOR<5032> 2102 -176
ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格下げ。
フィックスターズ<3687> 2520 -197
短期的なリバウンドにも一巡感で。
ベイカレント<6532> 5437 -344
米アクセンチュアの株価急落が影響へ。
霞ヶ関キャピタル<3498> 6250 -610
急ピッチのリバウンド一巡感で戻り売り優勢。《CS》
スポンサードリンク