*17:11JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、夕方は横ばい

19日の東京市場でドル・円は伸び悩み。日本の為替介入への警戒感から円買いが先行し、一時161円00銭まで値を下げた。ただ、米連邦準備制度理事会（FRB）年内利上げ観測でドルは買戻し。午後は原油相場の持ち直しでドル買いが強まり、161円45銭まで上昇した。夕方にかけては横ばいとなり、上値の重さが目立った。

・ユ-ロ・円は185円00銭から184円30銭まで値を下げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1465ドルから1.1418ドルまで下落した。

・日経平均株価：始値71,551.03円、高値71,952.99円、安値70,517.98円、終値71,250.06円(前日比196.57円高)

・17時時点：ドル・円161円30-40銭、ユ-ロ・円184円60-70銭

【経済指標】

・日・全国CPI(5月)：前年比+1.4％、予想+1.5％、前回+1.4％

・英・小売売上高指数(5月)：前月比+1.2％、前回-1.3％

【要人発言】

・氷見野日銀副総裁

「足元の消費者物価は上昇、インフレの状態」

「中立金利の推計値は相当なばらつき、直接金融政策上の答えが出てくるわけではない」

「ビハインド・ザ・カーブに陥ることがないよう適切に政策判断」

・日銀

「植田総裁は19日に退院」《TY》