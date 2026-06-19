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日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は7日続伸、アドバンテストやキオクシアHDが2銘柄で約622円分押し上げ

2026年6月19日 16:46

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記事提供元：フィスコ

*16:46JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は7日続伸、アドバンテストやキオクシアHDが2銘柄で約622円分押し上げ
19日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり66銘柄、値下がり157銘柄、変わらず2銘柄となった。

前日18日の米国株式市場は反発。対イラン暫定和平合意の発効を受けた原油安や金利安を好感し、寄り付き後、上昇。終日相場は堅調に推移した。半導体が支援し、ナスダックは終盤にかけ、上げ幅を拡大した。米株式市場の動向を横目に、19日の日経平均は497.54円高の71551.03円と続伸して取引を開始した。米国市場でナスダックが大幅高となった流れを受け、半導体関連や電線株を中心に買いが先行した。原油安と米金利低下に加え、フジクラ＜5803＞が業績予想を上方修正したことも投資家心理を上向かせ、日経平均は71500円台に乗せて始まった。ただ、高値圏では利益確定売りも出やすく、前場中盤にかけては上げ幅を縮小し、後場始めからマイナス圏に転落。その後、短期的な過熱感から70500円手前まで下げ幅を広げたが、大引けにかけて押し目買いも広がりプラス圏で取引を終了した。

大引けの日経平均は前営業日比196.57円高の71250.06円となった。東証プライム市場の売買高は31億5419万株、売買代金は14兆609億円だった。業種別では、非鉄金属、石油・石炭製品。鉱業などが上昇した一方で、銀行業、精密機器、その他金融業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は41％、対して値下がり銘柄は55％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約347円押し上げた。同2位はキオクシアHD＜285A＞となり、フジクラ＜5803＞、住友電工＜5802＞、TDK＜6762＞、古河電工＜5801＞、ローム＜6963＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約80円押し下げた。同2位はイビデン＜4062＞となり、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、リクルートHD＜6098＞、信越化＜4063＞、HOYA＜7741＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　71250.06(+196.57)

値上がり銘柄数 66(寄与度+947.05)
値下がり銘柄数 157(寄与度-750.48)
変わらず銘柄数 2


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 31740　 1440　347.56
＜285A＞　キオクシアHD　　　　108600　 11700　274.55
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　5161　 700　140.79
＜5802＞　住友電気工業　　　　 13485　 1285　 43.08
＜6762＞　TDK　　　　　　　　3909　 54　 27.15
＜5801＞　古河電気工業　　　　 53360　 7000　 23.47
＜6963＞　ローム　　　　　　　　5509　 309　 10.36
＜6645＞　オムロン　　　　　　　6134　 304　 10.19
＜7735＞　SCREEN　　　　　16745　 320　 8.58
＜6723＞　ルネサスエレクトロニ　4734　 184　 6.17
＜9735＞　セコム　　　　　　　　6458　 70　 4.69
＜4021＞　日産化学　　　　　　　8106　 124　 4.16
＜6752＞　パナHD　　　　　　　 4419　 114　 3.82
<8830>　住友不動産　　　　　　3609　 56　 3.75
<6367>　ダイキン工業　　　　 23890　 95　 3.18
<5706>　三井金属鉱業　　　　 48820　 720　 2.41
<9433>　KDDI　　　　　　2721.5　 6　 2.41
<5332>　TOTO　　　　　　　8390　 128　 2.15
<9766>　コナミG　　　　　　　17430　 55　 1.84
<7272>　ヤマハ発動機　　　　　1237　 18　 1.81

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 83100　 -1000　-80.45
＜4062＞　イビデン　　　　　　 24560　 -1155　-77.44
＜8035＞　東エレク　　　　　　 75360　 -720　-72.41
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 7111　 -78　-62.75
＜6098＞　リクルートHD　　　　 10865　 -300　-30.17
＜4063＞　信越化　　　　　　　　7310　 -149　-24.97
＜7741＞　HOYA　　　　　　 27245　 -1270　-21.29
<6954>　ファナック　　　　　　7473　 -123　-20.62
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3140　 -110　-18.44
<6976>　太陽誘電　　　　　　 19315　 -545　-18.27
<6920>　レーザーテック　　　 55100　 -1350　-18.10
<4568>　第一三共　　　　　　2541.5　-164.5　-16.54
<6532>　ベイカレント　　　　　5437　 -344　-11.53
<5713>　住友金属鉱山　　　　　8607　 -666　-11.16
<4578>　大塚HD　　　　　　　 10515　 -315　-10.56
<4704>　トレンドマイクロ　　　5606　 -303　-10.16
<4307>　野村総合研究所　　　　4358　 -297　 -9.96
<4543>　テルモ　　　　　　　2224.5　 -34.5　 -9.25
<8697>　JPX　　　　　　　　 2125.5　 -133　 -8.92
<9843>　ニトリHD　　　　　　 2358　 -103　 -8.63《CS》

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