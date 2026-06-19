*16:46JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は7日続伸、アドバンテストやキオクシアHDが2銘柄で約622円分押し上げ

19日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり66銘柄、値下がり157銘柄、変わらず2銘柄となった。

前日18日の米国株式市場は反発。対イラン暫定和平合意の発効を受けた原油安や金利安を好感し、寄り付き後、上昇。終日相場は堅調に推移した。半導体が支援し、ナスダックは終盤にかけ、上げ幅を拡大した。米株式市場の動向を横目に、19日の日経平均は497.54円高の71551.03円と続伸して取引を開始した。米国市場でナスダックが大幅高となった流れを受け、半導体関連や電線株を中心に買いが先行した。原油安と米金利低下に加え、フジクラ＜5803＞が業績予想を上方修正したことも投資家心理を上向かせ、日経平均は71500円台に乗せて始まった。ただ、高値圏では利益確定売りも出やすく、前場中盤にかけては上げ幅を縮小し、後場始めからマイナス圏に転落。その後、短期的な過熱感から70500円手前まで下げ幅を広げたが、大引けにかけて押し目買いも広がりプラス圏で取引を終了した。

大引けの日経平均は前営業日比196.57円高の71250.06円となった。東証プライム市場の売買高は31億5419万株、売買代金は14兆609億円だった。業種別では、非鉄金属、石油・石炭製品。鉱業などが上昇した一方で、銀行業、精密機器、その他金融業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は41％、対して値下がり銘柄は55％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約347円押し上げた。同2位はキオクシアHD＜285A＞となり、フジクラ＜5803＞、住友電工＜5802＞、TDK＜6762＞、古河電工＜5801＞、ローム＜6963＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約80円押し下げた。同2位はイビデン＜4062＞となり、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、リクルートHD＜6098＞、信越化＜4063＞、HOYA＜7741＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 71250.06(+196.57)

値上がり銘柄数 66(寄与度+947.05)

値下がり銘柄数 157(寄与度-750.48)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 31740 1440 347.56

＜285A＞ キオクシアHD 108600 11700 274.55

＜5803＞ フジクラ 5161 700 140.79

＜5802＞ 住友電気工業 13485 1285 43.08

＜6762＞ TDK 3909 54 27.15

＜5801＞ 古河電気工業 53360 7000 23.47

＜6963＞ ローム 5509 309 10.36

＜6645＞ オムロン 6134 304 10.19

＜7735＞ SCREEN 16745 320 8.58

＜6723＞ ルネサスエレクトロニ 4734 184 6.17

＜9735＞ セコム 6458 70 4.69

＜4021＞ 日産化学 8106 124 4.16

＜6752＞ パナHD 4419 114 3.82

<8830> 住友不動産 3609 56 3.75

<6367> ダイキン工業 23890 95 3.18

<5706> 三井金属鉱業 48820 720 2.41

<9433> KDDI 2721.5 6 2.41

<5332> TOTO 8390 128 2.15

<9766> コナミG 17430 55 1.84

<7272> ヤマハ発動機 1237 18 1.81

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 83100 -1000 -80.45

＜4062＞ イビデン 24560 -1155 -77.44

＜8035＞ 東エレク 75360 -720 -72.41

＜9984＞ ソフトバンクG 7111 -78 -62.75

＜6098＞ リクルートHD 10865 -300 -30.17

＜4063＞ 信越化 7310 -149 -24.97

＜7741＞ HOYA 27245 -1270 -21.29

<6954> ファナック 7473 -123 -20.62

<6758> ソニーG 3140 -110 -18.44

<6976> 太陽誘電 19315 -545 -18.27

<6920> レーザーテック 55100 -1350 -18.10

<4568> 第一三共 2541.5 -164.5 -16.54

<6532> ベイカレント 5437 -344 -11.53

<5713> 住友金属鉱山 8607 -666 -11.16

<4578> 大塚HD 10515 -315 -10.56

<4704> トレンドマイクロ 5606 -303 -10.16

<4307> 野村総合研究所 4358 -297 -9.96

<4543> テルモ 2224.5 -34.5 -9.25

<8697> JPX 2125.5 -133 -8.92

<9843> ニトリHD 2358 -103 -8.63《CS》