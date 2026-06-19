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東証グロ－ス指数は大幅反落、ほぼ終日売り優勢
*16:30JST 東証グロ－ス指数は大幅反落、ほぼ終日売り優勢
東証グロース市場指数 895.43 -24.34／出来高 3億7458万株／売買代金 1762億円東証グロース市場250指数 695.08 -20.73／出来高 1億8346万株／売買代金 1494億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅反落。値下がり銘柄数は412、値上がり銘柄数は136、変わらずは42。
前日18日の米株式市場でダウ平均は反発。対イラン暫定和平合意の発効を受けた原油安や金利安が好感され、終日相場は堅調に推移した。半導体が支援し、ナスダックは終盤にかけ、上げ幅を拡大した。
今日のグロ－ス市場は売り優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は3.06％安となった。昨日の米株式市場でハイテク株比率が高いナスダック総合指数が1.91％上昇、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が6.42％上昇と大幅に上昇したことから、今日の東京市場では東証プライムのハイテク株や主力半導体関連株に物色の矛先が向き、新興市場は引き続き「蚊帳の外」に置かれる形となった。また、外為市場で一段と円安・ドル高が進んだことも、内需関連株比率が高い新興市場の買い手控え要因となった。一方、日経平均が連日で最高値を更新するなど、東証プライム市場は過熱感が意識されている一方で、東証グロース市場指数は5月11日の高値から15％以上下落した水準にあり、新興市場には出遅れ修正狙いの買いが入ることも期待された。しかし、今日は週末ということに加え、今晩の米国市場が奴隷解放記念日（ジューンティーンス）の祝日で休場となることから積極的な買いは見送られ、今日の新興市場はほぼ終日、売りが優勢の展開となった。
個別では、前日大幅高の反動安となったステラファーマ＜4888＞、同じく前日大幅高の反動安となったノースサンド＜446A＞、前日に年初来高値更新したが長い上ひげ・陰線となり手仕舞い売りを誘ったエスネット＜5867＞、17日高値後の手仕舞い売りが継続したジーネクスト＜4179＞が下げた。時価総額上位銘柄では、BUYSELL＜7685＞やパワーエックス＜485A＞が下落。値下がり率上位には、mbs＜1401＞、CINC＜4378＞などが顔を出した。
一方、中国の日本行き団体旅行に再開の動きと報じられたことが手掛かりとなったHANATOUR＜6561＞、前日ストップ高の買い人気が継続したアスタリスク＜6522＞、同じく前日ストップ高の買い人気が継続したサクシード＜9256＞、75日線を上抜け先高期待が高まったオキサイド＜6521＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やデータセク＜3905＞が上昇。値上がり率上位には、イメージ情＜3803＞、フィットクルー＜469A＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9256|サクシード | 2540| 500| 24.51|
2| 6561|ＨＡＮＡＴＯＵＲ | 918| 149| 19.38|
3| 6522|アスタリスク | 1009| 128| 14.53|
4| 3803|イメージ情 | 554| 44| 8.63|
5| 469A|フィットクルー | 1550| 116| 8.09|
6| 6521|オキサイド | 5060| 370| 7.89|
7| 247A|Ａｉロボティクス | 753| 49| 6.96|
8| 325A|ＴＥＮＴＩＡＬ | 4040| 250| 6.60|
9| 3976|シャノン | 570| 30| 5.56|
10| 6580|ライトアップ | 838| 42| 5.28|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4888|ステラファーマ | 352| -60| -14.56|
2| 1401|ｍｂｓ | 1321| -220| -14.28|
3| 4378|ＣＩＮＣ | 564| -77| -12.01|
4| 446A|ノースサンド | 1178| -148| -11.16|
5| 485A|パワーエックス | 1800| -215| -10.67|
6| 186A|アストロスケール | 1198| -133| -9.99|
7| 4179|ジーネクスト | 505| -55| -9.82|
8| 456A|ヒューマンメイド | 1510| -162| -9.69|
9| 5253|カバー | 1301| -139| -9.65|
10| 6177|ＡｐｐＢａｎｋ | 76| -8| -9.52|《SK》
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