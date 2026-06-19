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幸楽苑など／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜2325＞ ;ＮＪＳ;616%;59100;0.36;4835;20 ＜7814＞ ;日本創発Ｇ;416%;106400;0.50;590;10 ＜3639＞ ;ボルテージ;342%;17100;28.17;217;-1 ＜6630＞ ;ヤーマン;335%;85400;0.64;716;2 ＜6078＞ ;バリューＨＲ;305%;34800;0.76;1448;-11 ＜2676＞ ;高千穂交;251%;38700;0.20;2162;-2 ＜4019＞ ;スタメン;185%;47300;6.90;582;2 ＜4053＞ ;サンアスタリスク;177%;132100;3.30;427;-1 ＜2170＞ ;ＬＩＮＫ＆Ｍ;176%;482900;0.53;545;4 ＜3475＞ ;グッドコムＡ;172%;122400;0.96;1398;12 ＜8165＞ ;千趣会;169%;199100;1.47;115;-1 ＜2882＞ ;イートアンド;160%;20600;0.48;2003;2 ＜9218＞ ;メンタルヘルスＴ;156%;25300;2.00;700;1 ＜5726＞ ;大阪チタ;153%;486400;1.17;2891;32 ＜2752＞ ;フジオフード;151%;97700;0.07;1167;-3 ＜6093＞ ;ミトラG;129%;105200;5.40;155;-1 ＜153A＞ ;カウリス;119%;51900;1.71;1201;3 ＜7554＞ ;幸楽苑;114%;41000;0.55;1082;-1 ＜3197＞ ;すかいらーく;111%;3671600;0.12;2689.5;-37.5 ＜8127＞ ;ヤマトインター;109%;4700;0.99;598;0
[コメント]幸楽苑＜7554＞は信用倍率0.55倍台で売り長となっている。《FA》
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