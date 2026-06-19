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クリアル 株主優待をデジタルギフトへ変更し制度拡充
記事提供元：フィスコ
*16:09JST クリアル---株主優待をデジタルギフトへ変更し制度拡充
クリアル＜2998＞は15日、2026年9月30日を基準日とする株主優待から、優待品目をQUOカードからデジタルギフトへ変更するとともに、株主優待制度を拡充すると発表した。
株式投資の魅力向上やDX推進による株主との接点強化を目的とする。
2026年9月末基準日および2027年3月末基準日からは、500株以上1,000株未満の株主に対し従来と同額の5,000円分のデジタルギフトを年2回贈呈するほか、新たに1,000株以上保有する株主を対象に各12,000円分へ優待内容を拡充する。
さらに2027年9月30日基準日以降は長期保有優遇制度を導入する。保有期間1年以上の株主については、500株以上1,000株未満で各6,000円分、1,000株以上で各13,000円分のデジタルギフトを贈呈する。保有期間1年以上は、3月末日および9月末日の株主名簿に同一株主番号で3回以上連続して所定株数以上の保有が記載または記録されることを条件とする。
優待品はPayPayマネーライト、Amazonギフトカード、楽天ポイントギフト、QUOカードPay、dポイント、Pontaポイント、Visa eギフト、図書カードNEXT、ビットコインなど多様な交換先から選択できる。
対象株主には各基準日から3カ月以内を目途に案内を送付し、Web上で希望する優待品を選択する方式となる。《AK》
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