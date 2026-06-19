関連記事
6月19日本国債市場：債券先物は127円75銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:52JST 6月19日本国債市場：債券先物は127円75銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付127円88銭 高値127円97銭 安値127円66銭 引け127円75銭
2年 1.387％
5年 1.876％
10年 2.626％
20年 3.533％
19日の債券先物9月限は127円88銭で取引を開始し、127円75銭で引けた。
＜米国債概況＞
祝日のため休場。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.95％、英国債は4.76％、オーストラリア10年債は4.81％、NZ10年債は4.42％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・15:00 英・小売売上高指数(5月) 前回-1.3％
・19:30 露・ロシア中央銀行が政策金利発表 前回14.50％
・20:30 印・外貨準備高(先週)
・21:30 加・小売売上高(4月) 予想0.6％ 前回0.9％
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
スポンサードリンク