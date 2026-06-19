*15:44JST 新興市場銘柄ダイジェスト:ジャパニアスが反落、インフキュリオンが反落

＜4436＞ ミンカブ 409 -3

もみ合い。18日の取引終了後に、トレードワークスとの「情報×取引」協業を加速し、共同サービスの海外展開第1号案件を具体化したことを発表し、好材料視されている。タイの証券会社向けに、日本株・米国株等の投資情報、ニュース、マーケットデータ、分析コンテンツおよび証券取引システムを組み合わせた共同サービスの提供に向けた取り組みを進めることとなった。現地証券会社との契約締結を経て具体化したものであり、26年夏の提供開始を予定している。

＜4978＞ リプロセル 126 0

もみ合い。18日の取引終了後に、神奈川県に対し18日付で、「再生医療等製品製造販売業許可」の申請を行ったことを発表、買い先行も上値は重い。同申請は、同社が日本における独占的商業化ライセンス契約を保有する脊髄小脳変性症を対象とした再生医療等製品「Stemchymal」の承認取得後、速やかに自社で販売・出荷できる体制を構築するために、法令上必須となる業許可を取得するものである。

＜3979＞ うるる 385 -7

反落。電話自動応答サービス「fondesk IVR」が、生成AIが人に代わって発信者との自然な会話を通じて一次受付を行う新機能「AIオペレーター(ベータ版)」の提供を開始すると発表も、株価に対する反応は限定的となっている。着信した電話に生成AIがリアルタイムで応対し、用件・氏名・会社名・宛先・連絡先などを聞き取る機能で、通話終了後には会話内容を要約し、Slack・Microsoft Teams・LINE・メールなどへ通知、録音データや文字起こしもダッシュボード上で確認できる。

＜9558＞ ジャパニアス 1931 -17

反落。コプロテクノロジーが運営していたフリーランスエンジニア向け案件紹介サイト「ベスキャリIT」の事業を承継し、新ブランド「Prime Freelance」としてサービスを開始することを発表した。市場環境の変化に対応するため、IT エンジニアがより自分らしい働き方を実現できる案件紹介プラットフォームで、フリーランスエンジニア一人ひとりのスキルやキャリアプランに合わせた案件提案を行うとともに、専任アドバイザーによるサポートを通じて、中長期的なキャリア形成を支援する。

＜438A＞ インフキュリオン 701 -43

反落。請求書支払いプラットフォーム「Winvoice」が、請求書カード払いサービスとして国内で初めて「MCP(Model Context Protocol))」に対応したことを発表した。グループ会社のリンク・プロセシングが展開する「LP請求書カード払い」の利用者を対象に、先行してβ版の機能を18日より提供する。AIエージェントとの対話のみで請求書カード払いのデータ準備が可能になるという業務効率化に加え、AIにサーバーのURLを設定するだけで利用できるという利便性を実現する。

＜421A＞ ムービン 3225 -95

反落。「マネーサテライト」で配信されているコンテンツ「社長に聞く」に同社代表取締役社長神川貴実彦氏が出演し、動画が公開されたことを発表した。マネーサテライトは投資による資産形成をする全ての人の豊かな人生・充実した未来に向けた資産運用をサポートするため、松井証券が運営する投資情報メディア。同動画では、同社グループの概要やビジネスモデル、今後の成長戦略等について説明されている。同社はコンサルティングファームをはじめとするプロフェッショナル領域に特化した人材紹介事業を展開している。《YY》