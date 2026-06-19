*14:28JST TalentX---AI採用調査2026、採用AIを導入する企業の約53.3%が「機能していない」実態

TalentX＜330A＞は18日、従業員500名以上の企業の人事担当者・人事責任者213名および社会人2年目以上かつ転職を検討されている中途採用候補者221名を対象に「採用活動におけるAI活用に関する実態調査2026」を実施したと発表した。

日本企業の58.3%が採用活動にAIを導入する一方で、導入後も工数が変わらない・増加したとする回答が53.3%に上り、AIが十分に機能していない実態が示された。

また、ROIを定量的に把握していない企業は51.3%となったほか、AIと人の役割分担が不明確な企業は67.9%に達した。採用現場では効率化目的のAI活用が中心となる一方、候補者体験を損なう活用は59.8%の候補者の志望度低下につながるとされ、40.1%は対話による理解深化を期待している。

同社は、AIツールの導入だけでは採用変革には至らず、採用フロー全体を一気通貫で設計し、候補者体験を軸に人事とAIが共創する「AIネイティブ採用」への進化が必要だと指摘している。その実現手段として、データ統合と継続学習を前提とした採用プラットフォーム「MyTalent Platform」を提示した。《KT》